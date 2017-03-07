В Самарской области картофель за неделю подорожал почти на 5%
За неделю с 27 февраля по 6 марта в Самарской области выросли цены на картофель, рост составил 5,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге розничных цен, опубликованном Самарастатом.
За неделю с 27 февраля по 6 марта в Самарской области выросли цены на картофель, рост составил 5,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге розничных цен, опубликованном Самарастатом.
На сегодняшний момент средняя цена за 1 кг «второго хлеба» составляет 22,4 рубля.
На 1,5% дороже стала стоить сметана (162 руб./л) и мясные консервы в банках весом 350 грамм (121,7 руб. за банку). На 0,5% повысились цены на творог и яйца.
Мясо кур, наоборот, подешевело на 1,5% (116 руб./кг). Также на 1,5% снизились цены на карамель (201 руб./кг).
Цены на автомобильное топливо, по данным мониторинга, не изменились.