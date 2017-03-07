Красноярск готовится к сезону проснувшихся клещей
Красноярцев предупредили о первых, возможно, проснувшихся клещах.
Красноярцев предупредили о первых, возможно, проснувшихся клещах.
Сегодня в ряде СМИ и соцсетях Красноярска появились сообщения о том, что на ул. Весны во время прогулки собаку укусил клещ. В
Красноярцам напомнили, что для того чтобы выяснить, был ли клещ инфицирован, его необходимо принести в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу ул. Сопочная, 38.
Напомним, в прошлом году первые таежные клещи были замечены в конце марта в заповеднике «Столбы» на южных склонах гор, а продлился сезон до октября. Два года подряд количество заболевших клещевым энцефалитом фиксировалось в количестве около 350 случаев.
Всего в 2016 году к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 14 754 человек, что почти на 4 тыс. случаев меньше, чем в 2015 году.