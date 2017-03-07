Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
В Киеве будущий концерт российской певицы вызвал возмущение
Натали Портман родила дочь
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:01 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск готовится к сезону проснувшихся клещей

Красноярцев предупредили о первых, возможно, проснувшихся клещах.

Сегодня в ряде СМИ и соцсетях Красноярска появились сообщения о том, что на ул. Весны во время прогулки собаку укусил клещ. В пресс-службе управления Роспотребнадзора подтвердить или опровергнуть информацию не смогли, пояснив, что об этом случае узнали от журналистов.

Красноярцам напомнили, что для того чтобы выяснить, был ли клещ инфицирован, его необходимо принести в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу ул. Сопочная, 38.

Напомним, в прошлом году первые таежные клещи были замечены в конце марта в заповеднике «Столбы» на южных склонах гор, а продлился сезон до октября. Два года подряд количество заболевших клещевым энцефалитом фиксировалось в количестве около 350 случаев.

Всего в 2016 году к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 14 754 человек, что почти на 4 тыс. случаев меньше, чем в 2015 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярск встал в предпраздничных пробках: уже 8 баллов
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
В Центре Рерихов объяснили обыски в музее
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
Лавина накрыла лыжников на курорте во французских Альпах
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Егор Дружинин покидает шоу «Танцы» Тренер и судья танцевального конкурса на ТНТ уходит из проекта накануне запуска нового сезона
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь