Красноярск готовится к сезону проснувшихся клещей

Сегодня в ряде СМИ и соцсетях Красноярска появились сообщения о том, что на ул. Весны во время прогулки собаку укусил клещ. В пресс-службе управления Роспотребнадзора подтвердить или опровергнуть информацию не смогли, пояснив, что об этом случае узнали от журналистов.

Красноярцам напомнили, что для того чтобы выяснить, был ли клещ инфицирован, его необходимо принести в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу ул. Сопочная, 38.

Напомним, в прошлом году первые таежные клещи были замечены в конце марта в заповеднике «Столбы» на южных склонах гор, а продлился сезон до октября. Два года подряд количество заболевших клещевым энцефалитом фиксировалось в количестве около 350 случаев.

Всего в 2016 году к медикам по поводу присасывания клещей обратилось 14 754 человек, что почти на 4 тыс. случаев меньше, чем в 2015 году.