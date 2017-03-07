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16:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начали применять гипсобетонные смеси для ямочного ремонта

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Калининском районе Уфы пробуют новую технологию ямочного ремонта, сообщили в муниципалитете. Сегодня сотрудники МБУ по благоустройству начали работать на улице Восточной в Шакше (въезд в город), которая получила наибольшее количество отметок на интерактивной карте. Метод заключается в использование щебня, который укладывается в подготовленную яму и заливается гипсобетонной смесью.

«Мы предлагаем новый способ ремонта дорожного полотна. Смесь на основе высокопрочного гипса собственного производства плюс добавки-модификаторы позволяют сделать данную смесь очень пластичной и получить отличное сцепление и короткие сроки затвердения», — пояснил руководитель службы качества Уфимской гипсовой компании Игорь Сандолов. — «Транспорт можно пускать уже через 30−40 минут после ремонта».

Первый эксперимент с гипсобетонной смесью был проведен в октябре 2016 года на Индустриальном шоссе. Дорожники и сотрудники гипсовой компании ежедневно наблюдали за отремонтированным участком, разрушений замечено не было.

«Сегодня нам приходится искать выход из положения, чтобы временный ремонт был недорогим и качественным. Если мы найдем рецептуру, обязательно передадим всем остальным МБУБам, но пока мы в поисках», — сообщил замглавы администрации Калининского района Алик Велиев. — «Известно, на что способен литой асфальт, который будем получать по графику, но приступать к ремонту надо уже сейчас».

«Стоимость этой смеси в два раза дешевле литого асфальта», — рассказал директор МБУБ Калининского района Николай Коньков. — «В течение месяца мы будет отслеживать изменения во время перепадов температур в дневное и ночное время, в период обильного таяния снега. А если лаборатория поработает над цветом, приблизив его к цвету асфальта, это будет решением вопроса».

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