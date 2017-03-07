В Крымской епархии не нашли следов мироточения на бюсте Николая II

Об этом говорится в официальном заявлении епархии.

Как отметили в пресс-службе, с целью изучения озвученной депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской информации о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II, а также некоторых икон в самой часовне, на место выехала комиссия в составе одного архимандрита и четырех протоиереев Крымской епархии.

В результате комиссией было установлено следующее. На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мирогочения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено, — говорится в заявлении.

Для принятия окончательного суждения по данному вопросу, комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии.

Накануне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в эфире телеканала «ЦарьградТВ» сообщила о том, что установленный у входа в симферопольскую часовню Святых царственных страстотерпцев бюст последнего российского императора Николая II замироточил. В комментарии РИА Новости (Крым) этот факт подтвердил и смотритель часовни Алексей.