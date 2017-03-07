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15:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти разрешили выловить в Калининградском заливе четыре тысячи тонн салаки

Промысел в акватории будут вести 34 бригады.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградском заливе начинается лов салаки. На сегодняшний день за разрешением на промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, лов салаки в акватории залива будут вести 34 бригады. Первыми на промысел вышли рыбаки одного из старейших колхозов области «За Родину».

По информации агентства по рыболовству, разрешённый для добычи объём салаки составляет четыре тысячи тонн, что на 500 тонн больше 2016 года. При этом квоты тогда были освоены практически полностью.

За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырёх тысяч тонн, выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идёт на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области, — говорит руководитель агентства Андрей Михалевич.

Промысел салаки традиционно ведётся в марте-апреле. В это время проходит нерестовая миграция рыбы из моря в заливы.

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