Власти разрешили выловить в Калининградском заливе четыре тысячи тонн салаки
Промысел в акватории будут вести 34 бригады.
Промысел в акватории будут вести 34 бригады.
В Калининградском заливе начинается лов салаки. На сегодняшний день за разрешением на промысел обратилась 21 рыбодобывающая организация.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
По информации агентства по рыболовству, разрешённый для добычи объём салаки составляет четыре тысячи тонн, что на 500 тонн больше 2016 года. При этом квоты тогда были освоены практически полностью.
За последние годы квота на салаку увеличена с двух до четырёх тысяч тонн, выделенная квота осваивается полностью. Салака в свежем виде в первую очередь идёт на внутренний рынок, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области, — говорит руководитель агентства Андрей Михалевич.
Промысел салаки традиционно ведётся в