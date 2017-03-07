Воронежцы вновь увидели едущий по улицам города бомбардировщик Су-24

В объектив фотокамер бомбардировщик попал на улице Краснознаменной и на Ленинском проспекте. Как видно по снимкам, это не тот же самый самолет, что поразил воронежцев неделей раньше: на фюзеляже воздушного судна красуется бортовой номер 7, до этого горожане видели Су-24 с цифрой 5. Однако, как и свой собрат, герой ночных фотографий в разобранном виде направлялся с аэродрома «Балтимор» на территорию Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

По данным наших источников, бомбардировщики сами летать уже не смогут. Однако они вполне пригодятся в качестве памятников в различных городах. В ближайшее время, скорее всего, воронежцы увидят в городе еще два отживших свой летный век судна. С аэродрома ВАСО их заберут транспортные самолеты.