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15:26 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы вновь увидели едущий по улицам города бомбардировщик Су-24

Сегодня ночью еще один бомбардировщик Су-24 привел в восторг жителей города. Мощная машина без крыльев, но на своих колесах, в сопровождении военных проехала по улицам Воронежа.

В объектив фотокамер бомбардировщик попал на улице Краснознаменной и на Ленинском проспекте. Как видно по снимкам, это не тот же самый самолет, что поразил воронежцев неделей раньше: на фюзеляже воздушного судна красуется бортовой номер 7, до этого горожане видели Су-24 с цифрой 5. Однако, как и свой собрат, герой ночных фотографий в разобранном виде направлялся с аэродрома «Балтимор» на территорию Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

По данным наших источников, бомбардировщики сами летать уже не смогут. Однако они вполне пригодятся в качестве памятников в различных городах. В ближайшее время, скорее всего, воронежцы увидят в городе еще два отживших свой летный век судна. С аэродрома ВАСО их заберут транспортные самолеты.

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