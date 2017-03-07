Гранин попросил Медведева не передавать Исаакий РПЦ
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Писатель Даниил Гранин обратился к
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Писатель Даниил Гранин обратился к
Как рассказал сам Гранин «Интерфаксу» во вторник, он подписал соответствующее
Я считаю, что Исаакиевский собор сегодня нуждается в сохранении того статус-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя.
При этом писатель добавил, что ответа на свое обращение от Медведева либо аппарата правительства РФ не получал.
Также писатель рассказал, что обсуждал проблему Исаакиевского собора с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.
«Я ему изложил свою позицию, говорил с ним. Насколько я смог почувствовать — это, конечно, не достоверная информация, а такое ощущение, — это (передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви — ИФ) не его инициатива», — поделился Гранин.
По его словам, он также обратился к руководству страны с просьбой сохранить самостоятельность Российской (Публичной) национальной библиотеки.
«Я просил, чтобы сохранилась самостоятельность и независимость Публичной библиотеки, не превращали ее в кооперацию с московской Ленинской (Российской государственной библиотекой, РГБ — ИФ)», — сказал Гранин.
Накануне в СМИ было опубликовано письмо Гранина к Медведеву о библиотеке. В нём писатель отмечает, что «на протяжении веков “Публичка” была священным местом для жителей и гостей
По мнению Гранина, и РНБ, и РГБ имеют «своеобычную историю основания, свои особенности структуры и комплектования фондов, свой круг читателей».
В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование православной церкви на срок 49 лет, при этом сохранив его музейную функцию. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.
17 февраля высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности заявил, что консенсус по этой теме достигается при условии совместного использования собора светскими властями и церковью, при котором в качестве одного из возможных вариантов Исаакий гарантированно сохранил бы статус музея и штат сотрудников. Исаакиевский собор должен перейти под управление РПЦ не позднее 1 марта 2019 года.