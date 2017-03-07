Гранин попросил Медведева не передавать Исаакий РПЦ

Как рассказал сам Гранин «Интерфаксу» во вторник, он подписал соответствующее письмо-обращение на имя премьера.

Я считаю, что Исаакиевский собор сегодня нуждается в сохранении того статус-кво, которое сложилось за последние десятилетия и которое полностью оправдывает себя.

При этом писатель добавил, что ответа на свое обращение от Медведева либо аппарата правительства РФ не получал.

Также писатель рассказал, что обсуждал проблему Исаакиевского собора с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

«Я ему изложил свою позицию, говорил с ним. Насколько я смог почувствовать — это, конечно, не достоверная информация, а такое ощущение, — это (передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви — ИФ) не его инициатива», — поделился Гранин.

По его словам, он также обратился к руководству страны с просьбой сохранить самостоятельность Российской (Публичной) национальной библиотеки.

«Я просил, чтобы сохранилась самостоятельность и независимость Публичной библиотеки, не превращали ее в кооперацию с московской Ленинской (Российской государственной библиотекой, РГБ — ИФ)», — сказал Гранин.