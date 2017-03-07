Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе

«Для принятия окончательного суждения по данному вопросу комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии», — говорится в документе.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — отмечает пресс-служба.

В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе ранее в эфире одного из каналов заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Ее высказывание вызвало значительную полемику в интернете.

Позже глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий, комментируя высказывания в интернете, заявил о неуместности «презрительного глумления или, напротив, восторженной экзальтации» при разговоре о «случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях».