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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Церковная комиссия опровергла мироточение бюста Николая II в Симферополе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU — Комиссия священнослужителей не обнаружила мироточения бюста Николая II и икон при посещении часовни в Симферополе, но рекомендует продолжить наблюдения за ними, говорится в заявлении Симферопольской и Крымской епархии.

Источник: РИА "Новости"

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — отмечает пресс-служба.

«Для принятия окончательного суждения по данному вопросу комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии», — говорится в документе.

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В комиссию, посетившую часовню, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Богдан Северин, Иоанн Шимон и Иоанн Пристанский.

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе ранее в эфире одного из каналов заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская. Ее высказывание вызвало значительную полемику в интернете.

Позже глава синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий, комментируя высказывания в интернете, заявил о неуместности «презрительного глумления или, напротив, восторженной экзальтации» при разговоре о «случаях мироточения или иных подобных необычных явлениях».

«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — заявил епископ Панкратий и призвал дождаться итогов «тщательной проверки» сообщений о мироточении.

Комментарии
1
Жорж Помпиду
С женским днем АБ !!
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