На создание центра «Эрмитаж-Урал» потребуется более 460 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. На строительство
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта, ИА УралПолит.Ru. На строительство
Доклад о подготовке к созданию центра на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств был представлен депутатам екатеринбургской городской думы сегодня, 7 марта, на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
Проект центра «Эрмитаж-Урал» полностью подготовлен, но для его строительства нет финансирования.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Планируется, что Эрмитаж-Урал будет размещен в тех залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств, где в годы Великой отечественной войны хранились эвакуированные на Урал коллекции Государственного Эрмитажа. На базе центра будет открыта Школа реставраторов под руководством специалистов Эрмитажа.
Напоминаем, решение о создании уральского филиала музея было принято более трех лет назад, в ходе рабочего визита в Екатеринбург министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Трехстороннее соглашение о его создании было подписано в сентябре 2014 года губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.