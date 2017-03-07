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16:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В деревнях Юксеевского поселения выкопают глубокие колодцы

Это позволит сохранит питьевую воду даже в засушливое лето.

Глубокие колодцы планирует выкопать администрация Юксеевского сельского поселения Кочёвского района нынешним летом в деревнях Митино и Сёрве. Об этом рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» глава Юксеевского поселения Василий Утробин. Около 300 жителей двух деревень не будут испытывать трудности с питьевой водой даже в засушливое лето.

«Вода в Митино и Сёрве не пропала полностью. Просто из-за прошедшего жаркого лета колодцы в деревнях очень сильно обмелели. И жители, чтобы их полностью не вычерпать, экономят питьевую воду, а для хозяйственных нужд берут её из пруда и речки», — пояснил журналисту Василий Клементьевич.

Напомним, проблема с водой в этих деревнях повторялась из года в год. Пока в 2001 г. на бюджетные деньги здесь не построили два пруда. Теперь они держат уровень воды в колодцах этих населённых пунктах. Именно это, по мнению жителей, не позволяет колодцам полностью обмелеть.

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