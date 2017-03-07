Отель в «Зеленом театре» все же открывается

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в середине марта прошлого года появилось сообщение об открытии отеля в здании бывшего «Зеленого театра». Городские власти пообещали, что объекта размещения не будет из-за отсутствия возможности организовать стоянку в парковой зоне. Тем не менее, на территории тогда еще Центрального парка культуры и отдыха, а ныне Екатерининского сада, отель все же открылся. Затем через неделю о его закрытии сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Как убедился корреспондент сайта РИА Новости (Крым), в настоящее время парковка возле отеля уже определена, въезд к отелю и на прилегающую к нему территорию Екатерининского сада перегорожен шлагбаумом.

На наше сообщение по поводу открытия отеля глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев отреагировал обещанием разобраться в ситуации. Также журналисты сайта РИА Новости (Крым) обратилась за комментарием к администрации отеля, однако ответа пока не получили.

Здание «Зеленого театра», о котором идет речь, пустовало долгие годы после того, как был закрыт находившийся в его помещениях ночной клуб. В разные времена, по планам городских властей, там должны были появиться ледовый каток или летнее кафе. В результате в 2013 году началась реконструкция здания, которое за долгие годы запустения стало местом обитания бомжей. Долгое время уже реконструированный комплекс пустовал.