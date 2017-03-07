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16:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В башкирском Кумертау на снежных сугробах «зацвели цветы»

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. По оценкам экспертов, Кумертау — один из самых снежных городов Башкортостана. Высота снежного покрова в некоторых районах здесь достигает полутора-двух метров, но горожане не расстраиваются и минусы снежных сугробов превращают в плюсы.

Молодые горожане совместными усилиями приближают весну. В преддверии Международного женского дня в заснеженном городе «зацвели цветы». На обочинах центральных дорог и тротуарах сегодня утром появились нарисованные цветочные поляны и поздравления с женским праздником 8 Марта, сообщили в администрации муниципалитета.

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