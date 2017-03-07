В башкирском Кумертау на снежных сугробах «зацвели цветы»
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. По оценкам экспертов, Кумертау — один из самых снежных городов Башкортостана. Высота снежного покрова в некоторых районах здесь достигает
УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. По оценкам экспертов, Кумертау — один из самых снежных городов Башкортостана. Высота снежного покрова в некоторых районах здесь достигает
Молодые горожане совместными усилиями приближают весну. В преддверии Международного женского дня в заснеженном городе «зацвели цветы». На обочинах центральных дорог и тротуарах сегодня утром появились нарисованные цветочные поляны и поздравления с женским праздником 8 Марта, сообщили в администрации муниципалитета.