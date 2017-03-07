В ГИБДД подводят первые результаты операции «Мотоциклист» в Крыму. Так, 4 марта инспекторами ДПС при патрулировании поселка Ленино был остановлен 29-летний местный житель, управляющий скутером с признаками алкогольного опьянения, без водительского удостоверения. От освидетельствования на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении нарушитель отказался. Дорожные полицейские составили в отношении гражданина административный протокол по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), — сообщили в МВД по РК.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложения административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Так же при управлении мототранспортом в нарушение ПДД РФ водитель был без мотошлема. В отношении него составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения водителя транспортного средства, совершенное в состоянии опьянения), — отметили в МВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Мало того, при проверке по информационным базам было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске ОМВД России по г. Симферополю по подозрению в краже имущества.