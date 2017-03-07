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16:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Накануне женского дня в Учалах торжественно выписали новорожденных

УФА, 7 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В канун Международного женского дня в роддоме Учалинской Центральной городской больницы состоялась торжественная выписка новорожденных. 7 марта четыре учалинские семьи принимали поздравления не только от родных и близких, но и получили на руки свидетельства о рождении из рук начальника отдела ЗАГС Зифы Мутагаровой.

Этот день запомнится им надолго: цветы, воздушные шары и счастливые улыбки. Молодые папы в окружении родных и близких на самой волнующей в жизни встрече. Житель села Учалы Рафис Нигматуллин уже три года носит гордое звание отца, вместе с женой Риммой они воспитывают сына, а сегодня он впервые взял на руки свою новорожденную дочь Эльвину. Супруги признаются, что мечтали о втором ребенке, неважно, сыне или дочке. В семье Багаутдиновых и Тариковых это первенцы — тоже девочки — Ралина и Даяна. А семья Гульфии и Ильнура Давлетгареевых из деревни Мусино стала многодетной: у старшего сына и дочери появился братик.

Слова благодарности в этот день звучали не только в адрес молодых мам, но и всего персонала роддома. Благодаря их ежедневному труду многие семьи узнали, что такое настоящее счастье. А сами врачи говорят, что в акушерстве не бывает случайных людей, сообщили в администрации муниципалитета.

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