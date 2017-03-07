Составлен рейтинг самых экологически чистых столиц мира

Источник: AP 2017

Британское издание The Telegraph на основе доклада ВОЗ составило рейтинг из 10 самых экологически чистых мировых столиц. Возглавляет его шведский Стокгольм, который уже к 2050 году планирует отказаться от использования ископаемого топлива — это нефть, уголь, газ и другие горючие вещества. За Стокгольмом следует новозеландская столица Веллингтон, власти которого приступили к реализации масштабных программ в области энергоэффективности и проектам по управлению отходами.

Веллингтон, столица Новой Зеландии. | Источник: AP 2017

Тройку замыкает австралийская Канберра с населением в 400 000 человек, которое дает столице преимущество над, например, схожим по площади Амстердамом, где проживают в два раза больше людей. Как отмечает издание, Канберра заработала статус самой скучной столицы. Это простительно: воздух в ней все-таки очень чистый.

Канберра, столица Австралийского Союза. | Источник: AP 2017