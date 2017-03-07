Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
18:07 (мск), источник: Моя Планета

Составлен рейтинг самых экологически чистых столиц мира

Всемирная организация здравоохранения, проанализировав уровень загрязнения воздуха, подготовила доклад об экологическом состоянии городов мира. В списке оказались как самые чистые столицы, так и самые «токсичные».

Источник: AP 2017

Британское издание The Telegraph на основе доклада ВОЗ составило рейтинг из 10 самых экологически чистых мировых столиц. Возглавляет его шведский Стокгольм, который уже к 2050 году планирует отказаться от использования ископаемого топлива — это нефть, уголь, газ и другие горючие вещества.

За Стокгольмом следует новозеландская столица Веллингтон, власти которого приступили к реализации масштабных программ в области энергоэффективности и проектам по управлению отходами.

Веллингтон, столица Новой Зеландии. | Источник: AP 2017

Тройку замыкает австралийская Канберра с населением в 400 000 человек, которое дает столице преимущество над, например, схожим по площади Амстердамом, где проживают в два раза больше людей. Как отмечает издание, Канберра заработала статус самой скучной столицы. Это простительно: воздух в ней все-таки очень чистый.

Канберра, столица Австралийского Союза. | Источник: AP 2017

На четвертой позиции разместилась Оттава (Канада), а на пятой — шотландский Эдинбург. В десятку в порядке убывания также были включены Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Самой загрязненной из мировых столиц был признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В антирейтинг также вошли Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

ВОЗ, формируя рейтинг, полагался на данные о норме концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5, которые находятся в воздухе городов во взвешенном состоянии. Норма, установленная Всемирной организацией здравоохранения составляет 25 мкг/1м³.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим РФ «наезжать» на него
В ходе обыска в Центре Рерихов изъяли около 200 экспонатов
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
В Омске из-за нехватки денег погас вечный огонь
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь