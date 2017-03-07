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16:27 (мск), источник: РИА Новости

Итальянец подарил любимой на 8 Марта свою почку

РИМ, 7 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. В канун праздника 8 Марта, который широко отмечается на Апеннинах, 52-летний итальянец решил подарить своей 44-летней подруге не традиционный букет мимозы, а собственную почку.

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Как сообщили во вторник местные СМИ, в туринской больнице Molinette была проведена операция по трансплантации почки женщине, которая страдала серьезным генетическим заболеванием — поликистозом почек.

Два месяца назад врачи пришли к заключению, что их пациентке требуется неотложная пересадка одной из почек, и начали поиск донора. Однако вскоре выяснилось, что отдать свою почку любимой готов ее друг.

После проведения необходимых анализов медики дали добро на проведение этой операции, которая прошла успешно. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.

Сотрудники больницы Molinette сообщили о происшедшем журналистам, охарактеризовав жест мужчины как проявление большой любви, приуроченное к Международному женскому дню.

Комментарии
1
Алексей
Прожил художник один...
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