Озеро в Австралии стало розовым
Озеро в австралийском штате Виктория стало розовым.
Озеро в австралийском штате Виктория стало розовым.
Как пишет The Telegraph, на первый взгляд может показаться, что это произошло
Водоем в парке Westgate изменил цвет в связи с очень высоким уровнем соли, а также в связи с высокой температурой, солнечным светом и нехваткой дождя.
Как пояснили в природном комплексе, в соляной корке на дне озера растут водоросли, выделяющие красный пигмент (бета-каротин) в рамках процесса фотосинтеза.
«Наслаждайтесь видом, но мы рекомендуем вам не контактировать с водой», — добавили в парке.
Ожидается, что озеро вернет нормальный цвет, когда погода станет прохладной и когда уровень осадков повысится.
Ранее сообщалось, что соляное озеро Яньху в китайской провинции Шаньси частично стало розовым.