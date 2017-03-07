Озеро в Австралии стало розовым

Как пишет The Telegraph, на первый взгляд может показаться, что это произошло из-за попавшей в воду краски или из-за загрязнения, но на самом деле речь идет о природном феномене.

Водоем в парке Westgate изменил цвет в связи с очень высоким уровнем соли, а также в связи с высокой температурой, солнечным светом и нехваткой дождя.

Как пояснили в природном комплексе, в соляной корке на дне озера растут водоросли, выделяющие красный пигмент (бета-каротин) в рамках процесса фотосинтеза.

«Наслаждайтесь видом, но мы рекомендуем вам не контактировать с водой», — добавили в парке.

Ожидается, что озеро вернет нормальный цвет, когда погода станет прохладной и когда уровень осадков повысится.