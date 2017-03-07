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16:44 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Омске из-за нехватки денег погас вечный огонь

Вечный огонь в Омске будет гореть только 17 дней в году из-за нехватки денег, сообщили местные власти.

В понедельник фото мемориала погибшим солдатам, на котором видно, что огонь не горит, в группу городских новостей «ВКонтакте» выложил местный житель Александр Павликов.

Выяснилось, что из-за недостатка средств содержание мемориала было от областной организации ветеранов передано городским властям.

«У нас этот огонь будет гореть 17 дней в году — в дни воинской славы: 15 и 23 февраля, 18 марта, 9 мая. Дальше будет вопрос решаться. К сожалению, сейчас ситуация такая», — пояснили в департаменте городского хозяйства местному изданию НГС. Омск.

Вечный огонь в Парке Победы Омска был зажжен не так давно — 8 мая 2015 года, накануне 70-летия Победы. Специально для церемонии в Сибирь привезли частицу вечного огня, который горит в Москве на могиле неизвестного солдата.

Церемония зажжения огня в Омске | Источник: Официальный портал Администрации города Омска

Раньше в парке стоял лишь памятник солдату-победителю, но в апреле 2015 года по просьбе совета ветеранов рядом с памятником смонтировали чашу для огня в виде ордена времен Великой Отечественной войны — пятиконечной звезды, в центре которой и зажгли мемориальное пламя.

«Этот вечный огонь будет гореть здесь всегда, — пообещал во время церемонии губернатор Виктор Назаров. — В память о том, что наши отцы и деды отдали жизнь за нашу свободу и мирное небо».

Как рассказали в мэрии Омска агентству FlashSiberia, до 1 января нынешнего года эксплуатацией памятника занималась областная общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке «Омскгоргаза». Именно газовая компания выделяла до 400 тыс. рублей в год на функционирование мемориала.

«Мэрия взяла вечный огонь на свой баланс, это дополнительные расходы», — уточнил собеседник агентства и добавил, что власти города, скорее всего, будут просить правительство Омской области забрать у них мемориал в 2017 году.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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