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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В некоторых районах Ростова 9 и 10 марта отключат электричество

В связи с проведением технических работ, в Ростове будет отключено электричество 9 и 10 марта, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

9 марта

С 8:00 до 17:00 — пер. Жлобинский 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4; ул. Заводская 1−45, 12−18, 20, 20 А, 20 Б, 61/2, 65/2, 79, 81; ул. Магнитогорская 7, 7/1, 7 Б, 36−46; ул. Пржевальского 21−43, 66−68; ул. Урицкого 60−78, 65−71.

С 9:00 до 17:00 — ул. Закруткина 38−62, 35−47; ул. Советская 32−44; ул. Мясникова 75−93; ул. 1 линия 14−40, 15−31; ул. 3 линия 20−32, 15−33; ул. 5 линия 2−26, 1−31; ул. 7 линия 1−21, 2−20; ул. 9 линия 2−4; просп. Коммунистический 48/4, 48/5, просп. Стачки, 235, 235/2, 237; 1 Краснодонская, пер. Дунайский 26−46, 19−33; пер. Аральский 21−41, 26−46; пер. Чингарский 23−41, 26−44; пер. Кленовый 23−41, 30−48; 1-й Кольский 20−34, 29−47; пер. 2-й Кольский 2−22.

С 9:30 до 14:00 — ул. Вселенная 1−23; 2−36; ул. Галактическая 1−25; 2−30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая; ул. Джордано — Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кретерный; пер. Атмосферный; пер. Небесный; пер. Оптический.

10 марта

С 8:00 до 17:00 — пер. Жлобинский 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4; ул. Заводская 20, 20 А, 20 Б, 65/2; ул. Магнитогорская 7/1.

С 9:00 до 17:00 — просп. Коммунистический 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50; ул. Нариманова 36−72; ул. Днестровская 17−53, 20−54; ул. Пирогова 30−42, 29−39; ул. Криворожская 55−63, 38−62; пер. Оренбургский 24, 26, 23−33.

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