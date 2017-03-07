На цветочных базарах Волгограда пресекли продажу краснокнижных растений

Накануне Международного женского дня инспекторы облкомприроды провели рейд рынкам, где идет бойкая торговля цветами. Цель рейдов — пресечь незаконный сбор и реализацию растений, занесенных в Красную книгу России и Волгоградской области.

Были обследованы места торговли в трех районах Волгограда. Нарушители были обнаружены только на одном рынке — на улице Титова в Краснооктябрьском районе. предприниматели хорошо осведомлены, что торгуют краснокнижными растениями, но спрос, как говорится, рождает предложение.

Среди тюльпанов всевозможных цветов, роз и гвоздик инспекторы ищут зеленые веточки иглицы колхидской и самшита. Ими обычно дополняют букеты. Эти реликтовые растения — одни из самых древнейших на планете — сегодня находятся на грани исчезновения из-за хищнического уничтожения. Их срывают и фурами везут в регионы России, чаще всего в Москву и Санкт-Петербург, накануне 8 марта. Часть контрафактной зелени оказывается на волгоградских прилавках.

— Семена иглицы колхидской прорастают до 3 лет, — говорит ведущий научный сотрудник регионального ботанического сада Павел Семенов. — То, что мы видим в букетах — это не листья, а листостебельные образования. Если срезать такую веточку, это все равно, что срезать дерево, растение перестает развиваться, что приводит к гибели популяции.

Еще одно краснокнижное растение — самшит колхидский — вечнозеленое растение с мелкими листочками.

— Вчера в ходе рейда нами был обнаружен самшит колхидский, -продолжает Павел Семенов. — Чтобы вырос побег размером в 25 сантиметров, нужно около 30 лет. Скорость, с которой эти растения уничтожаются, приведет к тому, что скоро они будут безвозвратно потеряны.

Вариантов замены этих растений — множество. В том же Краснодарском крае есть плантации по выращиванию других видов иглицы, которые не занесены в Красную книгу. Но продавцы букетов ищут малозатратные варианты, и самый простой из них — хищнический сбор дикорастущих растений.

Отличить собранные в природе растения можно даже не специалистам. Эти веточки имеют биологические повреждения — листочки побиты болезнями, их местами погрызли насекомые.

За несколько дней специалистами облкомприроды было обнаружено и изъято около ста веточек краснокнижных растений. Нарушителям выписаны штрафы. Во время рейдов проводится и разъяснительная работа. Участники инспекторских проверок предупреждают покупателей, что для них, также как и для продавцов, предусмотрены штрафы.

— За продажу и покупку редких растений для граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, а для юридических — от 500 до 1 млн рублей, — говорит госинспектор облкомприроды Андрей Калинченко.

Если первый этап акции в основном касается привезенных краснокнижных растений, то второй этап «Вестников весны», который стартует в апреле, направлен на спасение волгоградских первоцветов — тюльпан Шренка, рябчик русский, брандушка, ирис карликовый. Это очень красивые растения, которые являются достопримечательностью нашего региона и украшением природных парков области.

Параллельно с инспектированием торговых точек экологами проводится просветительская работа по информированию населения о редких растениях и необходимости их сохранения.

Накануне праздника специалисты облкомприроды, обращаясь к волгоградцам, призывают любоваться цветением редких растений в природных парках и ботаническом саду. А в букетах дарить не краснокнижные цветы, а любимые многими тюльпаны, розы, гвоздики, хризантемы. На цветочных базарах сегодня выбор цветов — огромен.