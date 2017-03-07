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21:14 (мск), источник: РИА Новости

«Минута славы» или жизнь: самые крупные скандалы на шоу талантов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Виктория Сальникова. Шоу талантов — популярный формат на отечественном телевидении. Как правило, у каждого федерального канала есть свой конкурс — песенный или танцевальный. Но некоторые номера участников оборачиваются скандалами и бурными обсуждениями в интернете.

Источник: РИА Новости

Вика Старикова и песня Земфиры

Скандал вокруг выступления восьмилетней Вики Стариковой на «Минуте славы» длится до сих пор. Жюри, в которое входят Сергей Юрский, Владимир Познер, Сергей Светлаков и Рената Литвинова, раскритиковало девочку за неудачное, на их взгляд, исполнение песни «Жить в твоей голове» Земфиры.

Зрители надеялись, что Рената Литвинова, близкая подруга певицы и судья в конкурсе, будет в восторге от девочки.

Но актриса отнеслась к выступлению Вики холодно: «Вы хорошая девочка, но я внутренне протестую».

Владимир Познер посчитал, что родители Вики были неправы, когда заставили ее выступать на «Минуте славы». «Мне Виктория страшно нравится, прелестная девочка. Я представляю, как она сейчас стоит и слушает нас… Я бы плюнул и ушел. Человек плачет, я бы этих людей, которые ее так [на сцену] выставили, я бы с ними поговорил», — сказал он.

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Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу

«Человек-ампутант»

Члены жюри «Минуты славы» Сергей Юрский и Сергей Светлаков, оценивая участников, часто занимают более мягкую позицию, чем Владимир Познер и Рената Литвинова. Актриса в выражениях не стесняется. Последний скандал, который она спровоцировала, разгорелся вокруг выступления одноногого танцора Евгения Смирнова.

Актриса назвала участника «человеком-ампутантом» и порекомендовала пристегивать протез, чтобы «не эксплуатировать тему» инвалидности. Однако Литвинова проголосовала за его участие в проекте.

Владимир Познер выступил против: «Я восхищен вами абсолютно. Но, как мне кажется, это запрещенный прием. Когда человек выходит, как вы, без ноги, ему невозможно сказать нет. Это некий подвиг, человек сумел преодолеть то, что немногие смогли преодолеть. В этом, на мой взгляд, запрещенность приема. Сил нет ничего сказать. Меня очень задевает, когда в искусстве такие приемы используются».

Миша Осипов против Анатолия Карпова

Трехлетний Миша Осипов на шоу Максима Галкина «Лучше всех!» сразился в шахматы с чемпионом мира Анатолием Карповым. Мальчик до программы неоднократно принимал участие в городских турнирах и защитил второй юношеский разряд. Анатолию Карпову ребенок проиграл, хотя сражался достойно, покорив мастера теоретическими знаниями.

Мишу неудача расстроила до слез. Этот эпизод долгое время обсуждали в Интернете. Мнения пользователей сети разделились: одни посчитали, что Анатолий Карпов должен был поддаться мальчику, другие обвиняли родителей ребенка в чрезмерных амбициях, а третьи посчитали, что проигрыш подготовит маленького Мишу к будущим невзгодам.

Доведение до самоубийства

Десять лет назад неудача на шоу «Минута славы» закончилась трагически для его участника. Он не смог справиться со стрессом после отказа жюри и покончил с собой. 56-летний Александр Малютин, сотрудник детского сада, приехал на конкурс в столицу из Алтайского края. Он сыграл на фортепиано «Турецкое рондо» Моцарта, отвернувшись от клавиш, а «Собачий вальс» — пальцами ног. Однако жюри, в которое входили Татьяна Толстая, Александр Масляков и Юрий Мальцев, остановили выступление и раскритиковали музыканта. После шоу на Малютина посыпались и другие несчастья: с ним не продлили договор в детском саду, поэтому ему пришлось идти работать дворником. Нервы мужчины сдали.

«Ему сказали все в среднемягкой форме, хотя на самом деле играл он ужасно. Если человек неадекватен, то никакой мягкости быть не может. Многие люди, особенно неталантливые, в таких конкурсах видят для себя возможность быстро урвать [славы, призов], некритически относясь к собственным способностям», — говорила после трагедии Татьяна Толстая, подчеркивая, что артистов из провинции надо оценивать наравне с остальными.

«Скучная» Варвара Визбор

Шоу «Голос» — одно из самых популярных на телевидении и обсуждаемых в интернете. Зрители часто бывают не согласны с решениями жюри, но случай с Варварой Визбор, внучкой знаменитого поэта и музыканта Юрия Визбора, закончился большим скандалом.

Девушка исполнила песню дедушки «Зима», зал ей рукоплескал, но никто из наставников к ней так и не повернулся.

Во время обсуждения выступления Варвары рэпер Баста заявил, что местами она не попадала в ноты, а Григорий Лепс посчитал ее исполнение скучным. «На второй песне все уснут», — сказал он. Зато после этого о Варваре узнали все.

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