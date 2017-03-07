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17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Женщины Кубани принимали поздравления от губернатора в Краснодаре

Торжественный концерт в честь 8 Марта прошел в Краснодаре. Прекрасных дам пригласили со всего края.

Свободных мест в Музыкальном театре не было. На входе девушкам и женщинам вручали тюльпаны. С праздником весны и любви всех дам поздравили губернатор Кубани и председатель Законодательного собрания.

— Вы свое женское сердце и душу вложили в своих детей. И сегодня станица, район, край, страна может ими гордиться. Для нас очень важно, что в нашей жизни есть не просто женщины, есть друг, есть помощник. В женских глазах я вижу огромную поддержку, терпение и доброту. О женщине судят по тому, как у нее в доме. У нас, в нашем огромном большом доме под названием Кубань, благодаря вам все ладно. Кубань живет и процветает. Спасибо вам за это и с праздником, — поздравил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

— Только в вашем присутствии для мужчины жизнь имеет смысл. Только ваше присутствие подвигает мужчин творить, производить, делать. Все это делается ради вас, ради самой лучшей половины человечества. Хочу от депутатов ЗСК и от себя поздравить вас с этим замечательным праздником, — сказал Владимир Бекетов, председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

Праздничным концертом женщин поздравили и лучшие творческие коллективы Кубани.

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