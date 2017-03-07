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17:07 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области Росприроднадзор расследует законность строительства жилого комплекса на берегу Волги

Департамент Росприроднадзора по ПФО проводит административное расследование по жалобам жителей ТСЖ «Прибрежный» (Бор, Нижегородская обл.) на строительство жилого комплекса в водоохранной зоне реки Волга. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В ходе осмотра территории специалисты Росприроднадзора установили, что земельный участок между домом № 4 микрорайона Прибрежный и рекой огражден синим забором. На ограждении установлена табличка с реквизитами застройщика — ООО «Стеклоавтоматика строй», который планирует строительство многоквартирного жилого дома. Доступ к водному объекту не ограничен.

На момент осмотра строительной техники и строительных материалов на данном участке не было, работы не велись.

В то же время инспекторы установили факт спила деревьев на участке и обнаружили навалы спиленных деревьев.

По данному факту усматривается нарушение Водного кодекса РФ. Административное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). По его результатам будут установлены виновные и принято решение об их привлечении к административной ответственности.

Напомним, ранее Росприроднадзор оштрафовал «Нижегородский водоканал» на 300 тысяч рублей за свалку в водоохраной зоне Оки.

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