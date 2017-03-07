Синоптик дала прогноз погоды на 8 марта

Днем температура воздуха прогреется до 10−16 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз отличается только для западных регионов страны. Здесь пройдут дожди и ожидается незначительное похолодание. Столбики термометров покажут +4+9 градусов.

В Киеве 8 марта ознаменуется солнцем и теплом до +14.

«Пускай цветочная волна 8 марта пойдет дальше и оправит нас всех к первым настоящим зеленым листочкам», — пожелала синоптик.