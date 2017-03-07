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16:40 (мск), источник: РБК - Украина

Синоптик дала прогноз погоды на 8 марта

В среду, 8 марта, в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода без осадков.

Днем температура воздуха прогреется до 10−16 градусов. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз отличается только для западных регионов страны. Здесь пройдут дожди и ожидается незначительное похолодание. Столбики термометров покажут +4+9 градусов.

В Киеве 8 марта ознаменуется солнцем и теплом до +14.

«Пускай цветочная волна 8 марта пойдет дальше и оправит нас всех к первым настоящим зеленым листочкам», — пожелала синоптик.

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