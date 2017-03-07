«Работать стали меньше, но дольше»: воспоминания об отмене шестидневки

Источник: РИА "Новости"

«Единственный выходной проводили дома» Еще полвека назад советский народ работал шесть дней в неделю. При этом выходные у рабочих и служащих разных организаций не всегда совпадали. График был «плавающим», и дни отдыха отмечались на календаре для каждой из групп трудящихся отдельным цветом. Переход на «пятидневку» с фиксированными выходными — субботой и воскресением — министры готовили несколько лет: он не должен был сорвать планы по «непрерывному производству».

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Новость о введении пятидневной рабочей недели стала приятной неожиданностью. Изначально разговоры шли о том, чтобы лишь сократить рабочее время в субботу. Об этом РИА Новости рассказала 97-летняя Елизавета Ткаченко, бывший врач-терапевт поликлиники Министерства обороны на Красной площади. «Я ходила по домам, поэтому работала, в общей сложности, шесть с половиной часов в день. Полдня на приеме, полдня на вызовах. Без перерыва на обед. Всего — 42 часа в неделю. Начинали по-разному: одно время с восьми утра, позже — с девяти. Наш рабочий день был меньше, чем у тех, кто работал на заводе, поэтому уже днем, в половине третьего, я была свободна. Домашними делами заниматься успевала. Детей с утра обычно отводили сад. Но с путевками туда было очень сложно, нужно было долго их добиваться. Сына, в итоге, удалось пристроить, а путевка на дочь куда-то пропала. Бабушек и дедушек не было, поэтому ей приходилось оставаться дома одной — сидела на подоконнике, ждала меня с работы.

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Все матери единственный выходной проводили дома. Летом кто-то успевал даже съездить на дачу — с утра до вечера. Если случалось что-то серьезное, то, конечно, отпрашивались — все входили в положение. Больничный лист также можно было подписать — с этим не возникало проблем. Нагрузка стала немного больше: 42 часа теперь мы отрабатывали не за шесть, а за пять дней. Рабочий день увеличился. Но на нашу работу это повлияло в лучшую сторону. В шесть часов мы никогда не укладывались. Первый выходной посвящали уборке, а на второй шли куда-нибудь с детьми.

Источник: РИА "Новости"

Молодые родители «Чего делать, коль делать нечего?» Однако не все оценивали изменения положительно. Актер театра и кино Валерий Золотухин так писал в своем дневнике за 1968 год: «Народ с пятидневкой теперь по три-четыре дня гуляет. Как государство обходится-то без стольких рабочих рук-часов? Объявили борьбу с пьянством, а чего делать народу, коль делать нечего и деньги есть? Вон Бориса Хм. вывели из состава комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Теперь везде на предприятиях созданы такие комиссии». Старший научный сотрудник Института истории АН СССР Исаак Минц писал о том, что нововведение вызывает трудности для пациентов больниц.

В новом отделении я убедился в некоторых отрицательных последствиях пятидневной недели: два дня — суббота и воскресенье — врачей не было. Благо, я захватил из прежнего отделения кое-какие медицинские приспособления и сам подготовил себя ко сну. Иначе не спал бы! Исаак Минц Старший научный сотрудник Института истории АН СССР

В сентябре 1967 года, по воспоминанию министра энергетики Петра Непорожнего, глава Минфина Василий Гарбузов заявил, что переход на пятидневную рабочую неделю увеличивает фонд заработной платы, в связи с чем «нужно осуществить переход на новую систему планирования и увеличить резервы».

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«Больше только в Мьянме» Несмотря на то, что от «шестидневки» отказались полвека назад, в ряде случаев в России до сих пор увеличивают продолжительность рабочей недели. Так, например, в январе поликлиники Пензенской области переходили на шесть дней работы. Причиной стала эпидемия гриппа и ОРВИ в регионе. Чуть раньше — в декабре прошлого года — аналогичная ситуация сложилась в Москве и Рязанской области. В 2010 году комитет по рынку труда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который возглавлял Михаил Прохоров, подготовил проект поправок к Трудовому кодексу: законодательно закрепить возможность введения с согласия работника 60-часовой рабочей недели.

Как поясняли в комитете, Россия в разы отстает от развитых стран по показателю производительности труда.