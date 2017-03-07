Симферопольцы жалуются на горячие батареи в квартирах

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в администрации крымской столицы сообщил глава департамента городского хозяйства Андрей Демин.

По его словам, к настоящему времени поступило более 30 подобных жалоб. Однако отключать отопление в квартирах, отметил Демин, пока рано, так как погода готовит «холодные сюрпризы».

«При относительно теплой погоде температура теплоносителя оказывается избыточной. Однако стоит учесть, что в ближайшее время, примерно с 15 марта, по прогнозу, вновь намечается снижение температуры», — сказал Демин.

В свою очередь глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев поручил руководству городского филиала «Крымтеплокоммунэнерго» на время потепления температуру теплоносителя снизить.

«Необходимо принять меры для снижения температуры теплоносителя на время соответствующих погодных условий. Наша главная задача — обеспечить адекватную погодным условиям подачу тепла и поддерживать систему отопления города в оптимальном для горожан режиме», — пояснил Бахарев.

Демин также сообщил, что на данный момент отопительный сезон проходит в Симферополе в штатном режиме. За прошедшую неделю на теплотрассах никаких происшествий не зарегистрировано.