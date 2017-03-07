Учёные выяснили, как депрессия меняет мозг

Участниками 10-недельного исследования стали 41 пациент с хронической депрессией и 39 здоровых человек. Часть из них принимала селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, часть — плацебо. На протяжении исследования у группы, принимавшей лекарство, отмечались значительные улучшения состояния по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Сканирование мозга показало, что у тех, кто был болен депрессией и не принимал лекарства, кора головного мозга утолщалась в некоторых областях, чтобы скомпенсировать влияние болезни. Чем сильнее утолщалась кора, тем менее выраженными оказывались симптомы. Препараты, помогающие справиться с проявлениями депрессии, освобождали кору мозга от этой функции, позволяя ей стать по толщине такой же, как у здоровых людей.