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17:43 (мск), источник: Publika.md

Учёные выяснили, как депрессия меняет мозг

Депрессия изменяет мозг в прямом понимании этого слова, приводя к утолщению коры головного мозга, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry, передаёт Газета.Ru.

Источник: Publika.md

Участниками 10-недельного исследования стали 41 пациент с хронической депрессией и 39 здоровых человек. Часть из них принимала селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, часть — плацебо. На протяжении исследования у группы, принимавшей лекарство, отмечались значительные улучшения состояния по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Сканирование мозга показало, что у тех, кто был болен депрессией и не принимал лекарства, кора головного мозга утолщалась в некоторых областях, чтобы скомпенсировать влияние болезни. Чем сильнее утолщалась кора, тем менее выраженными оказывались симптомы. Препараты, помогающие справиться с проявлениями депрессии, освобождали кору мозга от этой функции, позволяя ей стать по толщине такой же, как у здоровых людей.

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