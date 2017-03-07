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17:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые впервые сняли редчайшего кита Земли на видео

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Биологи впервые смогли увидеть и снять на камеру ремнезуба Тру — редчайшего зубатого кита Земли, в существовании которого некоторые натуралисты начали сомневаться в последние годы, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

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Так называемые ремнезубы Тру (Mesoplodon mirus) были открыты в 1913 году американским зоологом Фредериком Тру во время путешествий по тропическим и субтропическим водам Северной Атлантики. Они представляют собой достаточно крупных китообразных длиной в 3,5−5 метров, отличительной особенностью которых является наличие характерного клюва и всего двух зубов.

Как рассказывает Эмма Кэрролл (Emma Carroll) из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, все ремнезубые киты являются очень редкими и скрытными животными, о жизни которых мы почти ничего не знаем. При этом ремнезубы Тру являются чемпионами в этой области даже по сравнению с сородичами — за минувшие годы ученые и моряки видели этих китов лишь несколько десятков раз, и никогда не ловили, не изучали их и не снимали их на фото или видео.

В 80 годах прошлого века некоторые натуралисты начали говорить о том, что ремнезубы Тру на самом деле могут не существовать или представлять собой два разных вида китообразных, так как их предполагаемый ареал обитания разорван на две слишком далеких половины. Одна из них находится в водах Северной Атлантики, а вторая — в южной части Индийского океана.

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Кэрролл и ее коллегам, как рассказывают сами ученые, улыбнулась удача — в ноябре 2012 года с ними связались жители острова Иерро, самой небольшой части Канарских островов, и сообщили о странном ките, выброшенном на берег. Когда ученые прибыли на место и увидели погибшее животное, они поняли, что им невероятно повезло — они стали первыми океанологами, кому удалось получить полное тело Mesoplodon mirus.

Изучение устройства тела этого кита, а также его ДНК позволили команде Кэрролл приступить к планомерным поискам этих редчайших животных у берегов Канарских островов. Ученые не только подтвердили, что ремнезубы Тру существуют, но и сняли нескольких этих животных на видео и получили детальные подводные фотографии живых самок и самцов данных млекопитающих, а также первые фотографии их детенышей.

В частности, сравнение ДНК и фотографий китов показало, что ремнезубы Тру и генетически, и анатомически отличаются от другого вида ремнезубов — китов Жервэ (Mesoplodon europaeus). Кроме того, ученые обнаружили, что окраска ремнезубов Тру может сильно меняться от особи к особи, что, вероятно, затрудняло наблюдения за Mesoplodon mirus в прошлом.

Другой интересный факт из их жизни — спины некоторых самцов были покрыты необычными темными полосами разной длины, толщины и ширины.

Они, как считают ученые, являются шрамами, которые появились на спине их обладателей во время схваток за внимание самок.

Первые фотографии и ДНК этих китов, как надеются Кэрролл и ее коллеги, помогут океанологам установить точный ареал обитания этих животных, понять, угрожает ли им вымирание и нуждаются ли они в защите от рыболовов и браконьеров.

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