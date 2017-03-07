Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Необычные роды звездных мам: пять историй
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
17:10 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин

Британский музыкант Джордж Майкл скончался от естественных причин, подтвердил коронер.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Вскрытие показало, что у поп-звезды была дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировой дистрофией печени.

Джордж Майкл скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.

На следующий день его менеджер сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

30 декабря в британской полиции сообщили, что не смогли определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. В 1980-х годах он выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три «Грэмми» и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Николай Меньшиков
аб,желаете ли вы завершить свой путь земной так или как то по другому?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Утверждения Трампа о прослушке: что думает американская пресса
Путин помиловал осужденную за sms в Грузию Оксану Севастиди
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим РФ «наезжать» на него
В ходе обыска в Центре Рерихов изъяли около 200 экспонатов
Памфилова: президентские выборы-2018 не стоит проводить в марте
В Омске из-за нехватки денег погас вечный огонь
Госдума одобрила запрет на «странные» имена
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь