Проезд на «Ласточках» стал дешевле для владельцев абонементов
Тем, кто часто передвигается по Сочи на пригородных электропоездах, дешевле покупать абонементы.
Тем, кто часто передвигается по Сочи на пригородных электропоездах, дешевле покупать абонементы.
При покупке проездных билетов на срок от пяти дней до месяца будет действовать система скидок.
На участке Адлер — «Роза Хутор» стоимость абонемента составит 30 рублей за одну зону, на всех остальных направлениях — 50 рублей.
Приобрести абонементы можно во всех железнодорожных кассах Сочи, а также Краснодара и Туапсе.