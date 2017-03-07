Проезд на «Ласточках» стал дешевле для владельцев абонементов

При покупке проездных билетов на срок от пяти дней до месяца будет действовать система скидок.

На участке Адлер — «Роза Хутор» стоимость абонемента составит 30 рублей за одну зону, на всех остальных направлениях — 50 рублей.

Приобрести абонементы можно во всех железнодорожных кассах Сочи, а также Краснодара и Туапсе.