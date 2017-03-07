Первая жена Филата рассказала, откуда берутся проблемы в парах

«Думаю, что в какой-то момент в сознании наших людей сложилось неправильное восприятие вещей, спутанность, непонимание универсальных законов. Или их изначально неправильно научили, или они знали, но забыли, что партнер, в первую очередь, это источник энергии, тот, кто подпитывает, дополняет тем, чего у тебя нет», — отметила Дивиричан.

По ее словам, и мужчина, и женщина понимают, что делают ошибки, но им трудно признать свои упущения, и они концентрируются на промахах друг друга. Поэтому, как полагает экс-супруга Филата, в паре и возникают проблемы. Как считает Дивиричан, у некоторых пар нет даже шансов совершить собственные ошибки, так как они точь-в-точь повторяют промахи своих родителей.