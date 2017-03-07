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17:42 (мск), источник: Sputnik.md

Первая жена Филата рассказала, откуда берутся проблемы в парах

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Санда Дивиричан — первая супруга экс-премьера Молдовы Владимира Филата, осужденного на 9 лет за коррупцию, — написала в своем блоге о причинах, которые приводят к проблемам в отношениях пар.

Источник: Sputnik.md

«Думаю, что в какой-то момент в сознании наших людей сложилось неправильное восприятие вещей, спутанность, непонимание универсальных законов. Или их изначально неправильно научили, или они знали, но забыли, что партнер, в первую очередь, это источник энергии, тот, кто подпитывает, дополняет тем, чего у тебя нет», — отметила Дивиричан.

По ее словам, и мужчина, и женщина понимают, что делают ошибки, но им трудно признать свои упущения, и они концентрируются на промахах друг друга. Поэтому, как полагает экс-супруга Филата, в паре и возникают проблемы. Как считает Дивиричан, у некоторых пар нет даже шансов совершить собственные ошибки, так как они точь-в-точь повторяют промахи своих родителей.

Санда Дивиричан состояла в браке с Филатом до 2014 года. У них есть двое детей. После развода экс-премьер женился на журналистке Анжеле Гонце. Правда, их брак распался сразу после оглашения приговора. Первая супруга Филата вышла замуж во второй раз за эксперта в области связи Даниэля Дивиричан.

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