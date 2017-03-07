ВОЗ ожидает распространение нового штамма гриппа

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 2 марта представила рекомендации по составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2017−2018 годов для северного полушария, и в состав трехвалентной вакцины рекомендуется включать штаммы, аналогичные тем, что были включены в вакцину в этом году для вирусов гриппа AH3N2 и для гриппа B», — сообщила Попова.

Так, в составе вакцины остается грипп AH3N2 вариант «Гонконг».

«А вот пандемический штамм AH1N1 предлагается заменить на штамм A «Мичиган», — добавила Попова, не раскрывая особенности добавленного в вакцину штамма.

Таким образом, по данным Роспотребнадзора, в вакцине следующего сезона два варианта вируса будут такими же, как в этом году, и только один изменится.