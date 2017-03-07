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17:36 (мск), источник: БЕЛТА

Самая высокая рождаемость в 2016 году зарегистрирована в Минске и Брестской области

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая рождаемость в 2016 году зарегистрирована в Минске и Брестской области, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский в ходе акции «Слава женщине, дающей жизнь», которая проходила в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас в последнее время отмечается достаточно большое количество регистраций рождений. Если взять 2016 год, то в республике зарегистрировано около 119 тыс. рождений», — сказал Олег Слижевский. При этом наибольшее количество записей актов о рождении совершено органами загса Минска — более 26,7 тыс., Брестской области — более 18,7 тыс., Гомельской области — 18,1 тыс. Только по одному Центральному району Минска в прошлом году зарегистрированы 33 двойни и 3 тройни, а с начала 2017 года — уже 11 двоен. Исходя из тенденции, можно ожидать, что по итогам года таких рождений будет еще больше.

Поздравляя родителей малышей, Олег Слижевский отметил, что рождение ребенка — это всегда волнительный, счастливый момент для любой семьи, это счастье для мам и отцов, родственников и близких. «Смотрю на ваши лица: женщины улыбаются, хоть немного и чувствуется усталость, радость переполняет вас. Особенно приятно смотреть на мужчин, которые с таким умилением глядят на свои чада и так осторожно их держат», — сказал министр. Он добавил, что рождение ребенка важно и для государства. Родители должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать достойных граждан республики, ведь именно они в будущем будут творить историю государства, делать жизнь еще лучше.

Олег Слижевский в торжественной обстановке вручил свидетельства о рождении детей, а в качестве подарка преподнес семьям фотоальбомы, где, он надеется, найдут отражение важные этапы семейной жизни.

Акция в том числе приурочена к 100-летию со дня образования органов загса Беларуси. Юбилей будет отмечаться в декабре 2017 года. На протяжении всего года запланирован ряд всевозможных акций, в том числе чествование молодоженов, юбиляров семейной жизни, ветеранов органов загса, матерей.

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