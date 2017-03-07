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17:29 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области возможны подтопления дорог, мостов и приусадебных участков

Связано это с тем, что воздух будет прогреваться до 12 градусов тепла.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 7 марта, региональное МЧС со ссылкой на воронежский гидрометцентр опубликовало данные о подъеме воды в реках региона. Так, на Дону в районе села Гремячье уровень вырастет на 10 см, около Павловска на 12 см и рядом с Лиски рост составит 3 см. На Битюге рядом с Бобровом уровень воды поднимается на 8 см, на Хопре у Новохоперска рост уровня воды составит 7 см, а у Поворино 11 см. Кроме того, рост отмечается на реке Ворона в Борисогбеске на см, Подгорная — в Калаче на 2 см и на реке Девица в одноименном селе на 12 см.

«По данным на 7 марта 2017 года в регионе нет затопленных от подъема уровня воды в реках мостов и дорог», — отметили в МЧС.

Напомним, накануне подтопление случилось в Новой Усмани.
«Температура воздуха в течение трех суток достигнет 7 — 12 градусов тепла, — подчеркнули в МЧС. — В связи с этим вырастают риски подтопления участков местности, находящихся в низинах. Возможны подтопления участков дорог, приусадебных участков и низководных мостов».

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