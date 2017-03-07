В Австралии перед 8 Марта установили «женские» светофоры
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах Мельбурна появились «женские» светофоры, сообщает Telegraph.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах Мельбурна появились «женские» светофоры, сообщает Telegraph.
Сегодня, за день до Международного женского дня, в городе было установлено 10 светофоров с женскими иконками пешеходов. Отмечается, что произошло это для обеспечения гендерного равенства.
Идея в том, чтобы на светофорах были и мужские, и женские иконки, чтобы «уменьшить бессознательное предубеждение».