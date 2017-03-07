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17:35 (мск), источник: БЕЛТА

В Австралии перед 8 Марта установили «женские» светофоры

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах Мельбурна появились «женские» светофоры, сообщает Telegraph.

Источник: БЕЛТА

Сегодня, за день до Международного женского дня, в городе было установлено 10 светофоров с женскими иконками пешеходов. Отмечается, что произошло это для обеспечения гендерного равенства.

Идея в том, чтобы на светофорах были и мужские, и женские иконки, чтобы «уменьшить бессознательное предубеждение».

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