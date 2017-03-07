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17:39 (мск), источник: НИА Самара

Россельхознадзор проверил все крупные поставки цветов в Самарскую область

Специалисты фитосанитарного надзора все предпраздничные дни провели в окружении благоухающих ароматов — проверяли все крупные поставки цветов в Самарскую область на предмет соответствия груза карантинным требованиям.

Каждая партия — будь то срезанные живые цветы или растения в горшках должна быть с маркировкой, на которой должен быть указан производитель, что позволяет снизить угрозу распространения чужеземных карантинных объектов. Цветы, которые несут в себе опасность попадания различных насекомых на территорию России, выявляются и подлежат уничтожению.

В Самарской области неоднократно фиксировались случаи заноса вместе с партиями цветочного груза карантинных микроорганизмов. Например, в розах и хризантемах сотрудники Россельхознадзора выявляли западный калифорнийский цветочный трипс. Также были случаи обнаружения паутинных клещей. Такие цветы не допускаются к продаже и подлежат уничтожению путем сжигания.

В этом году в преддверии 8 марта все проверенные цветы оказались качественными, без опасных карантинных объектов. Поставки осуществлялись как из зарубежных стран (Армения, Эквадор, Израиль, Голландия), так и российских регионов (Московская, Пензенская области, Краснодарский край) сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

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