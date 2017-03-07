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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

РЕПОРТАЖ: Цветы вместо жезла: госавтоинспекторы поздравляют дам на дорогах Минска

Экипажи Госавтоинспекции в канун праздника весны 8 Марта во всех регионах Беларуси вышли на необычную отработку дорог. Инспекторы останавливают автоледи, чтобы подарить им цветы. В столице сегодня несколько таких экипажей можно было увидеть на проспекте Независимости.

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Напротив площади Калинина расположились сотрудники столичной ГАИ. Место удобное: дорога широкая, а движение из-за светофора не очень быстрое. Легко из потока выловить нужную машину. Одной из первых останавливается минчанка Татьяна Зубрицкая, ехавшая утром на работу. Для нее у инспекторов уже готов букет, подарочный сертификат и диск с правилами дорожного движения.

«Если честно, я нашу милицию люблю. Люблю с ними разговаривать как с мужчинами, а не как с людьми в форме. Возможно, поэтому у меня только хороший опыт общения с ГАИ. Даже если бывает какое-то небольшое нарушение, скажу честно, прощают», — улыбается Татьяна и показывает чистый водительский талон. Вернуться в плотный поток женщине помогает улыбчивый инспектор Руслан Тагиров.

Так и для Татьяны Калиндюк это утро стало необычным. Женщина, видно, торопится, но едет без нарушений, и очень удивляется, когда ее останавливает инспектор. За спиной у женщины в автокресле сидит ребенок, рядом на заднем сиденье лежит бустер. Татьяна объясняет, что в семье три ребенка и каждому надо средство для безопасной перевозки. После поздравлений женщину отпускают по своим делам.

В ГАИ, к слову, также немало женщин, служат они в самых разных должностях, вплоть до инспектора ДПС. 23 февраля, например, на дороги Минска поздравлять мужчин вышел женский экипаж. А сегодня уже мужчины в форме раздают подарки.

Возле Национальной библиотеки в той же целью остановился экипаж УГАИ МВД. Госавтоинспекторы вежливо просят дам проехать на площадку у дороги, а уже там их ждут подарки и теплые слова. Для поздравлений остановили даже троллейбус. Замечали, как много женщин среди водителей этого транспорта. Вот и в этот раз дверь открыла немного ошеломленная девушка. Она приняла подарки охотно, но очень быстро — нужно ехать дальше по маршруту. Остается надеяться, что завтра все женщины, которые водят троллейбусы, получат заслуженный выходной.

Может, будет слишком пафосным говорить, что самый главный подарок Госавтоинспекция делает без повода и каждый день — обеспечивая нашу безопасность в дороге. Однако, поверьте, так оно на деле и получается.

Перенесемся снова на проспект Независимости напротив площади Калинина. Инспекторы уже были готовы уехать, когда заметили, что прямо на проспекте остановилась легковушка. Из нее вышла девушка, открыла багажник и стала искать канистру с бензином. Инспекторы вышли из машины, приостановили автомобильный поток и вытолкали заглохшую легковушку в безопасное место. Как оказалось, в машине попросту закончился бензин, а из-за неисправности датчиков водитель Светлана этого не увидела.

«Хорошо, что инспекторы вообще здесь оказались. Иначе я бы, наверное, так и стояла посреди дороги», — говорит Светлана. Девушку, конечно, немножко отчитали за то, что она не выставила первым делом аварийный знак, но тоже поздравили и подарили цветы.

«Очень приятно слышать спасибо, когда приносишь человеку радость. Равно как и приятно осознавать, что столичная Госавтоинспекция имеет одни из самых достойных показателей по обсечению безопасности и в связях с общественностью», — сказал в заключение акции начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Виталий АРЕШКО.

фото Александра ПОНИМАТКО.

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