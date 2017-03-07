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19:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дикая лосиха напугала жителей ВКО

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Крупная самка лося вышла прямо на дорогу вблизи села Путинцево, не испугавшись движущихся автомобилей, сообщает YK-news.kz.

Источник: Sputniknews.kz

Возвращавшиеся с отдыха люди увидели животное прямо на дороге. По словам очевидцев, машин оно не испугалось.

«Мы возвращались с отдыха, ехали на нескольких машинах. Вдруг увидели большое животное. Самка лося стояла прямо на дороге, машин она вроде бы не боялась», — рассказал очевидец.

Горожане с восторгом рассматривали лесное животное, но приблизиться не решились.

В Зыряновском районе лосиха вышла к людям.

«Я впервые видел дикое животное в природе. Она была очень большая и близко к ней никто из нас не подходил. Впечатления, конечно, интересные, но было страшновато», — рассказал о своих ощущениях мужчина.

Жители райцентра гадали, почему дикое животное вышло на дорогу. Охотовед Василий Головцов рассказал, что такое поведение для лосей в весенний период вполне нормально и что нет повода для беспокойства за жизнь животного.

«Зимой лоси держатся стадами, обитают в горах, выбирая места, где достаточно корма. В долины они спускаются только весной, когда снег сел, и нет опасности провалиться и застрять в нем. Вдоль рек, теплых ключей, на местах, где с гор сошли оплывины, лоси ищут подножный корм», — рассказал охотовед КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Васлий Головцов.

Он добавил, что опасения горожан за свою безопасность были вполне оправданными и они правильно поступили, что не стали приближаться к лосихе.

«Это же дикое животное, большое и сильное. Бывали случаи, когда лоси, особенно самцы — они агрессивнее, — загоняли людей на деревья, на трактора и даже повреждали машины. В основном лоси обороняются, угрожая рогами. А, например, марал поднимается на задние ноги и так сильно бьет передними копытами, что запросто может убить крупного хищника», — уточнил Головцов.

Он уточнил, что весной встретить лося за селом Путинцево — обычное дело. Животные приходят сюда каждый год, когда у них начинается весенняя миграция.

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