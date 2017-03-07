В Ленинградском зоопарке появились на свет кенгурята

Осенью 2016 года состоялось «новоселье» самок кенгуру, уже через короткий промежуток времени они решили обзавестись потомством. Детеныши родились в ноябре и переползли в сумку своих мам, где до сих пор подрастают. Сейчас они совсем маленькие и изредка вылазят из надежного материнского убежища. Самостоятельная жизнь малышей начнется примерно когда они достигнут 7−9 месяцев и покроются шерсткой.

На данный момент сотрудникам зоопарка удалось узнать пол лишь одного детеныша, он оказался самцом.