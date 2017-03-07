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18:27 (мск), источник: Вести.Ру

В Британии паре, страдающей синдромом Дауна, запретили целоваться

Женатой паре из британского города Стоктон, страдающей синдромом Дауна, запретили целоваться в местном молодежном клубе JK Club.

По словам представителей заведения, подобное поведение в их стенах недопустимо. Родители 30-летнего Ники и 23-летней Саманты возмущены и намерены открыть свой клуб, сообщает Metro.

По словам матери Саманты, ее дочь и Ники дружили с детства.

«Они начали сближаться, когда Сэмми исполнилось 18 лет. Вскоре они поженились. Да, тебе многого нельзя, когда ты юн, но у взрослых не должно быть таких же ограничений», — заявила британка.

Женщина заявила, что они с подругами ходили в тот же самый молодежный клуб, когда им было 23−24 года.

«Там всегда можно было целоваться и обниматься. Не понимаю, почему это запрещают делать нашим детям. Только потому, что они не такие, как окружающие?», — удивилась женщина.

По ее словам, Ники и Саманта являются постоянными членами JK Club. Британка говорит, что после случая с запретом они с друзьями всерьез задумались о том, чтобы открыть свое заведение, где будут рады всем.

Ранее сообщалось, что во Франции девушка с синдромом Дауна стала телеведущей благодаря соцсетям.

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