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18:30 (мск), источник: Моя Планета

Китайским туристам рассказали, чего нельзя делать в России

На YouTube-канале Russia Travel опубликован видеоролик, в котором показано, как, по мнению создателей, не стоит вести себя в России туристам из Китая.

Например, видео советует не лезть без очереди в заведениях быстрого питания, не разговаривать громко по мобильному телефону в общественных местах, не плеваться и не бросать мусор, отмечает НГС. Новости.

На видео изображен мужчина, который гуляет с маленьким ребенком, которого пытается обнять умилившийся китайский турист. Подобное поведение действительно выглядит нормально в КНР, где существует своего рода культ детей. Однако вести себя так же в России авторы ролика категорически не советуют.

На видео присутствуют узнаваемые российские достопримечательности — собор Василия Блаженного, Александровская колонна, Исаакиевский собор, новосибирские часовня Святого Николая и оперный театр.

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