Китайским туристам рассказали, чего нельзя делать в России

Например, видео советует не лезть без очереди в заведениях быстрого питания, не разговаривать громко по мобильному телефону в общественных местах, не плеваться и не бросать мусор, отмечает НГС. Новости.

На видео изображен мужчина, который гуляет с маленьким ребенком, которого пытается обнять умилившийся китайский турист. Подобное поведение действительно выглядит нормально в КНР, где существует своего рода культ детей. Однако вести себя так же в России авторы ролика категорически не советуют.

На видео присутствуют узнаваемые российские достопримечательности — собор Василия Блаженного, Александровская колонна, Исаакиевский собор, новосибирские часовня Святого Николая и оперный театр.