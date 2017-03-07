Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщин
Королевства, бриллианты, дворцы и 40 картин Кабакова — от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Королевства, бриллианты, дворцы и 40 картин Кабакова — от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Forbes Woman разыскал дары, которые позволили себе мужчины с неограниченной фантазией и бюджетом. Герои нашего материала мыслят широко и нестандартно. Привычный набор из цветов и шоколада, тиражируемый на разные лады 8 марта и 14 февраля — явно не их метод. Они предпочли сложить к ногам женщин царства и сказочные богатства, отменить ради любви вековые законы. «Все или ничего!» — вот их девиз.
Королевство Арагон, 1479 год
Цена: бесценно
Поскольку Кастилия была намного больше Арагона, то современники и потомки воспринимали выбор Фердинанда как дарение своего королевства супруге, присоединение к ее владениям. И сам он по большей части находился на территории жены, помогая ей в сложных делах управления государством под названием Испания. При их внуке Карле Первом корона Кастилии и Арагона окончательно стала неразделимой.
Дворец Шенбрунн, 1728 год
Цена: 18,5 млн талеров ($40 млн по нынешнему курсу)
Император Священной Римской империи Карл VI обожал старшую дочь Марию Терезию. Однако по Салическому праву женщины не могли править и наследовать владения, а сыновей у Карла VI не было. Поэтому он ввел своим указом «Прагматическую санкцию», благодаря которой его дочь стала наследницей престола и правительницей Австрии. Это был первый подарок любимице.
Второй — дворец Шенбрунн в Вене — жемчужина австрийской столицы. Карл VI подарил его Марии Терезии на свадьбу.
Бриллиант «Орлов», 1773 год
Цена: 2 399 410 рублей серебром (XIX век)
Алмаз был найден в Индии в конце XVII века. Изначально он весил около 350 карат, но при огранке «похудел» до 189,62 карат. Затем, по одной из версий, был куплен в Амстердаме придворным ювелиром Иваном Лазаревым, а после графом Григорием Орловым. Последний в 1773 году подарил бриллиант императрице Екатерине II на именины, надеясь вернуть ее расположение.
По другой версии камень через посредничество Орлова купила сама Екатерина II, заплатив за него из государственной казны. Сейчас бриллиант находится в галерее драгоценностей Эрмитажа.
Ожерелье для Марии-Антуанеты, 1785 год
Цена: $14 млн по нынешнему курсу
Людовик XV хотел подарить это колье своей фаворитке, моложе его на 33 года. Но король умер до того, как парижские ювелиры Бёмер и Бассанж успели закончить работу. Новому королю Франции, Людовику XVI, такая покупка в период кризиса показалась не по карману.
Тогда колье предложили богатому аристократу кардиналу Рогану с тем, чтобы он его подарил королеве
В итоге Роган согласился оплатить ожерелье в рассрочку. Но
Княжество и сокровища, 1840 год
Цена: 1 млн франков ($3 млн понынешнему курсу)
Родившийся во Флоренции и бывавший в России лишь наездами Анатолий Демидов был одним из самых завидных женихов своего времени. Он унаследовал богатства сразу двух фамилий русских промышленников — Демидовых и Строгановых, благодаря браку своих родителей, соединивших две ветви предпринимателей, выбившихся в дворяне. Обладавший повадками «нового русского» того времени, он привык сорить деньгами и получать все самое лучшее. Жениться он решил не больше и не меньше чем на принцессе Матильде, племяннице самого Наполеона.
Принцесса не могла выйти замуж за человека без княжеского титула, тогда Анатоль купил княжество Сан-Донато под Флоренцией и получил звание князя Сан-Донато.
Вторым затруднением оказался факт, что принцесса была бедна. Ее отец, бывший король Вестфалии Жером Бонапарт, испытывал вечную нужду в деньгах, а без приличного приданного выходить ей замуж было неприлично. Жених Демидов спас ее семейную честь, сделав поистине царский подарок — он заплатил Жерому миллион франков за его скромную коллекцию драгоценностей, которые стоили 240 тысяч франков, чтобы тот мог собрать на приданое дочери. Таким образом, новоиспеченный князь стал членом императорской семьи, удовлетворив свое тщеславие.
Но счастье не продлилось долго. Через несколько лет принцесса Матильда сбежала со своим любовником от известного своим буйным нравом Демидова в Париж, прихватив драгоценности отца, выкупленные князем. Тот долго судился, но так и не получил их обратно.
Алмаз Кохинур, 1849 год
Вес: 37 г; цена: £16 млн по нынешнему курсу
Алмаз Кохинур был найден в Индии в XIII веке. Считалось, что камень приносит беды владельцам, и они погибали не своей смертью. Камень путешествовал по коллекциям восточных султанов, из Индии в Монголию, а оттуда в Персию и Афганистан, пока, наконец, в 1849 году не достался в качестве трофея англичанам. Афганцы подарили его королеве Англии Виктории вместе с рубином «Тимур».
На первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году легендарный Кохинур показывали посетителям в специальном помещении, в клетке со стальными прутьями. Алмаз стал главной достопримечательностью выставки. Теперь камень находится в короне королевы Великобритании, и мрачная легенда больше не имеет над ним власти.
Жемчужное ожерелье Cartier, 1917 год
Цена: шестиэтажный особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке
В 1917 году банкир Мортон Планк выбирал подарок своей молодой супруге и получил ожерелье в обмен на шестиэтажный особняк на Пятой авеню в
Журнал Vogue с издательством в придачу, 1959 год
Цена: $5 млн
Холдинг Conde Nast — крупнейший в мире издатель глянцевых журналов. Vogue — его флагманское издание.
Любопытна история его приобретения Сэмюэлем Ирвингом Ньюхаусом, который превратил в свое время рядовой издательский дом в гиганта глянца. Его сын любит рассказывать, что Ньюхаус приобрел журнал в качестве подарка своей супруге в день 35-летней годовщины. Якобы, выходя из дома, он услышал просьбу жены купить
А вернулся со словами: «Дорогая, я купил тебе Vogue».
Бриллиант в 69,42 карат, 1964 год
Цена: $1 млн
Знаменитый киноактер Ричард Бертон купил 69-каратный бриллиант на аукционе Cartier за $1 млн. Он преподнес его своей, не менее известной, жене Элизабет Тейлор.
Страховые агенты настояли, что актриса может носить камень не больше 30 дней в году в присутствии охраны. Остальное время бриллиант хранился в сейфе. Тейлор носила его в качестве подвески, затем в кольце.
После развода с Бертоном актриса продала бриллиант за $3 млн. На вырученные деньги построила детскую больницу.
Яхта Tian, 2008 год
Цена: $80 млн
В 2008 году индийский бизнесмен Анил Амбани подарил своей супруге и бывшей киноактрисе Болливуда Тине 34-метроваую яхту Tian стоимостью $80 млн. Миллиардер преподнёс ее на 50-летие супруги.
Цена: Статуэтка Джакометти ($14 млн), коллекция из 40 картин Кабакова ($30-$60 млн), картины Фрэнсиса Бэкона ($86 млн) и Люсьена Фрейда ($33 млн)
Миллиардер Роман Абрамович купил Жуковой произведения искусств на сотни миллионов долларов. В том числе статуэтку Джакометти стоимостью $14 млн, коллекцию из 40 картин Кабакова стоимость $30-$60 млн), картины Фрэнсиса Бэкона ($86 млн) и Люсьена Фрейда ($33 млн). £43 млн, заплаченные за триптих Бэкона (1976) Абрамовичем в 2008 году, стали в то время самой высокой ценой, заплаченной за произведение современного искусства.