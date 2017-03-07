Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщин

Forbes Woman разыскал дары, которые позволили себе мужчины с неограниченной фантазией и бюджетом. Герои нашего материала мыслят широко и нестандартно. Привычный набор из цветов и шоколада, тиражируемый на разные лады 8 марта и 14 февраля — явно не их метод. Они предпочли сложить к ногам женщин царства и сказочные богатства, отменить ради любви вековые законы. «Все или ничего!» — вот их девиз. Королевство Арагон, 1479 год Цена: бесценно

Источник: Reuters

Читайте также Итальянец подарил любимой на 8 Марта свою почку

Когда-то Испания состояла из двух независимых монархий — Кастилии и Арагона. Страна стала единым государством в 1469 году, после вступления в брак Изабеллы Кастильской и принца Арагона — Фердинанда II. Изабелла стала королевой Кастилии в 1474 году, а Фердинанд королем Арагона в 1479-м. Поскольку Кастилия была намного больше Арагона, то современники и потомки воспринимали выбор Фердинанда как дарение своего королевства супруге, присоединение к ее владениям. И сам он по большей части находился на территории жены, помогая ей в сложных делах управления государством под названием Испания. При их внуке Карле Первом корона Кастилии и Арагона окончательно стала неразделимой. Дворец Шенбрунн, 1728 год Цена: 18,5 млн талеров ($40 млн по нынешнему курсу)

Источник: AFP 2017

Император Священной Римской империи Карл VI обожал старшую дочь Марию Терезию. Однако по Салическому праву женщины не могли править и наследовать владения, а сыновей у Карла VI не было. Поэтому он ввел своим указом «Прагматическую санкцию», благодаря которой его дочь стала наследницей престола и правительницей Австрии. Это был первый подарок любимице. Второй — дворец Шенбрунн в Вене — жемчужина австрийской столицы. Карл VI подарил его Марии Терезии на свадьбу. Бриллиант «Орлов», 1773 год Цена: 2 399 410 рублей серебром (XIX век)

Источник: РИА "Новости"

Алмаз был найден в Индии в конце XVII века. Изначально он весил около 350 карат, но при огранке «похудел» до 189,62 карат. Затем, по одной из версий, был куплен в Амстердаме придворным ювелиром Иваном Лазаревым, а после графом Григорием Орловым. Последний в 1773 году подарил бриллиант императрице Екатерине II на именины, надеясь вернуть ее расположение. По другой версии камень через посредничество Орлова купила сама Екатерина II, заплатив за него из государственной казны. Сейчас бриллиант находится в галерее драгоценностей Эрмитажа. Ожерелье для Марии-Антуанеты, 1785 год Цена: $14 млн по нынешнему курсу

Людовик XV хотел подарить это колье своей фаворитке, моложе его на 33 года. Но король умер до того, как парижские ювелиры Бёмер и Бассанж успели закончить работу. Новому королю Франции, Людовику XVI, такая покупка в период кризиса показалась не по карману.

Читайте также Любовь императора. Главные женщины Наполеона Бонапарта

Тогда колье предложили богатому аристократу кардиналу Рогану с тем, чтобы он его подарил королеве Марии-Антуанетте. Роскошный подарок должен был бы вернуть кардиналу расположение монархов. Уговорить кардинала взялась авантюристка Жанна Ламотт-Валуа. В итоге Роган согласился оплатить ожерелье в рассрочку. Но Ламотт-Валуа увезла его в Лондон и распродала по частям. Встревоженные ювелиры, которым Роган задолжал с оплатой, обратились к Марии-Антуанетте, и афера вскрылась. Ламотт-Валуа наказали, но репутации королевского двора был нанесен непоправимый ущерб. До великой Французской революции оставалось четыре года. Княжество и сокровища, 1840 год Цена: 1 млн франков ($3 млн понынешнему курсу)

Родившийся во Флоренции и бывавший в России лишь наездами Анатолий Демидов был одним из самых завидных женихов своего времени. Он унаследовал богатства сразу двух фамилий русских промышленников — Демидовых и Строгановых, благодаря браку своих родителей, соединивших две ветви предпринимателей, выбившихся в дворяне. Обладавший повадками «нового русского» того времени, он привык сорить деньгами и получать все самое лучшее. Жениться он решил не больше и не меньше чем на принцессе Матильде, племяннице самого Наполеона.

Принцесса не могла выйти замуж за человека без княжеского титула, тогда Анатоль купил княжество Сан-Донато под Флоренцией и получил звание князя Сан-Донато.

Вторым затруднением оказался факт, что принцесса была бедна. Ее отец, бывший король Вестфалии Жером Бонапарт, испытывал вечную нужду в деньгах, а без приличного приданного выходить ей замуж было неприлично. Жених Демидов спас ее семейную честь, сделав поистине царский подарок — он заплатил Жерому миллион франков за его скромную коллекцию драгоценностей, которые стоили 240 тысяч франков, чтобы тот мог собрать на приданое дочери. Таким образом, новоиспеченный князь стал членом императорской семьи, удовлетворив свое тщеславие. Но счастье не продлилось долго. Через несколько лет принцесса Матильда сбежала со своим любовником от известного своим буйным нравом Демидова в Париж, прихватив драгоценности отца, выкупленные князем. Тот долго судился, но так и не получил их обратно. Алмаз Кохинур, 1849 год Вес: 37 г; цена: £16 млн по нынешнему курсу

Источник: AP 2017

Алмаз Кохинур был найден в Индии в XIII веке. Считалось, что камень приносит беды владельцам, и они погибали не своей смертью. Камень путешествовал по коллекциям восточных султанов, из Индии в Монголию, а оттуда в Персию и Афганистан, пока, наконец, в 1849 году не достался в качестве трофея англичанам. Афганцы подарили его королеве Англии Виктории вместе с рубином «Тимур». На первой Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году легендарный Кохинур показывали посетителям в специальном помещении, в клетке со стальными прутьями. Алмаз стал главной достопримечательностью выставки. Теперь камень находится в короне королевы Великобритании, и мрачная легенда больше не имеет над ним власти. Жемчужное ожерелье Cartier, 1917 год Цена: шестиэтажный особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке

Источник: Reuters

В 1917 году банкир Мортон Планк выбирал подарок своей молодой супруге и получил ожерелье в обмен на шестиэтажный особняк на Пятой авеню в Нью-Йорке. Само ожерелье позднее было продано всего за $150 000. Но выменянное на него здание более ста лет является флагманским магазином Cartier в США. Журнал Vogue с издательством в придачу, 1959 год Цена: $5 млн

Источник: AP 2017

Холдинг Conde Nast — крупнейший в мире издатель глянцевых журналов. Vogue — его флагманское издание. Любопытна история его приобретения Сэмюэлем Ирвингом Ньюхаусом, который превратил в свое время рядовой издательский дом в гиганта глянца. Его сын любит рассказывать, что Ньюхаус приобрел журнал в качестве подарка своей супруге в день 35-летней годовщины. Якобы, выходя из дома, он услышал просьбу жены купить какой-нибудь журнал.

А вернулся со словами: «Дорогая, я купил тебе Vogue».

Бриллиант в 69,42 карат, 1964 год Цена: $1 млн

Источник: AP 2017

Читайте также Королева Голливуда. Два лица Элизабет Тейлор

Знаменитый киноактер Ричард Бертон купил 69-каратный бриллиант на аукционе Cartier за $1 млн. Он преподнес его своей, не менее известной, жене Элизабет Тейлор. Страховые агенты настояли, что актриса может носить камень не больше 30 дней в году в присутствии охраны. Остальное время бриллиант хранился в сейфе. Тейлор носила его в качестве подвески, затем в кольце. После развода с Бертоном актриса продала бриллиант за $3 млн. На вырученные деньги построила детскую больницу. Яхта Tian, 2008 год Цена: $80 млн

Источник: Reuters

В 2008 году индийский бизнесмен Анил Амбани подарил своей супруге и бывшей киноактрисе Болливуда Тине 34-метроваую яхту Tian стоимостью $80 млн. Миллиардер преподнёс ее на 50-летие супруги. Арт-объекты для Дарьи Жуковой Цена: Статуэтка Джакометти ($14 млн), коллекция из 40 картин Кабакова ($30-$60 млн), картины Фрэнсиса Бэкона ($86 млн) и Люсьена Фрейда ($33 млн)

Источник: РИА "Новости"