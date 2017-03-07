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19:26 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во вторник объявили о возобновлении экскурсий по своей резиденции — Белому дому.

Источник: AP 2017

«Президент и первая леди объявили об официальном возобновлении экскурсий по Белому дому», — говорится в сообщении официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

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Там указывается, что главная резиденция страны будет открыта для посетителей пять дней в неделю: со вторника по четверг с 07.30 до 11.30, а в пятницу-субботу — с 07.30 до 13.30. Билеты будут распространяться бесплатно, но получить их можно только определенным способом — через своих конгрессменов. «Запросы об экскурсиях должны направляться через членов конгресса за три месяца», — сообщил Спайсер. При этом существует и крайний срок подачи заявок — за три недели до тура.

Иностранцы могут пройти на экскурсию по запросам своих посольств.

Если вы являетесь иностранным гражданином и хотите посетить с экскурсией Белый дом, то должны связаться со своим посольством в Вашингтоне и через него подать заявку
сайт Белого дома

Как отметил Спайсер, экскурсанты проводят в Белом доме порядка 45 минут.

Правила посещения на сайте Белого дома предупреждают, что гостям, которые смогут осматривать резиденцию президента самостоятельно, запрещено проносить с собой сумки и рюкзаки, также нельзя проносить видеокамеры. Телефоны были разрешены лишь в июле 2015 года, однако правила оговаривают, что фотографирование со вспышкой или ведение прямой трансляции своего посещения в интернете строго запрещено, нельзя также писать текстовые сообщения и разговаривать по телефону. В Белом доме нет камер хранения, поэтому все запрещенные предметы придется оставить дома.

В памятке посетителям также отмечается, что в президентской резиденции нет общественных туалетов, ближайший из них находится в 10 минутах ходьбы за пределами ограды Белого дома.
Комментарии
3
А Б
Бесплатные посещения Белого Дома, резиденции главы США, существуют уже давно и были ограничены только после терактов в сентябре 2001 года. Свободное посещение всеми желающими резиденции президента США является одним из символов демократии страны.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
а портрет хилари там зачем ?дротики метать?
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
коммерсант,твою бабушку!
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