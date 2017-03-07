Трамп объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому

Там указывается, что главная резиденция страны будет открыта для посетителей пять дней в неделю: со вторника по четверг с 07.30 до 11.30, а в пятницу-субботу — с 07.30 до 13.30. Билеты будут распространяться бесплатно, но получить их можно только определенным способом — через своих конгрессменов. «Запросы об экскурсиях должны направляться через членов конгресса за три месяца», — сообщил Спайсер. При этом существует и крайний срок подачи заявок — за три недели до тура.

Иностранцы могут пройти на экскурсию по запросам своих посольств.