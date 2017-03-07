Трамп объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во вторник объявили о возобновлении экскурсий по своей резиденции — Белому дому.
ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья во вторник объявили о возобновлении экскурсий по своей резиденции — Белому дому.
«Президент и первая леди объявили об официальном возобновлении экскурсий по Белому дому», — говорится в сообщении официального представителя Белого дома Шона Спайсера.
Там указывается, что главная резиденция страны будет открыта для посетителей пять дней в неделю: со вторника по четверг с 07.30 до 11.30, а в
Иностранцы могут пройти на экскурсию по запросам своих посольств.
Если вы являетесь иностранным гражданином и хотите посетить с экскурсией Белый дом, то должны связаться со своим посольством в Вашингтоне и через него подать заявку
Как отметил Спайсер, экскурсанты проводят в Белом доме порядка 45 минут.
Правила посещения на сайте Белого дома предупреждают, что гостям, которые смогут осматривать резиденцию президента самостоятельно, запрещено проносить с собой сумки и рюкзаки, также нельзя проносить видеокамеры. Телефоны были разрешены лишь в июле 2015 года, однако правила оговаривают, что фотографирование со вспышкой или ведение прямой трансляции своего посещения в интернете строго запрещено, нельзя также писать текстовые сообщения и разговаривать по телефону. В Белом доме нет камер хранения, поэтому все запрещенные предметы придется оставить дома.