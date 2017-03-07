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18:42 (мск), источник: Водитель Петербурга

Восьмое марта Петербург и Ленобласть встретит мокрым снегом и дождем

В среду, 8 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура будет колебаться от минуса ночью до плюса днем, предупреждает МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Петербургу ночью и утром обещают снег, мокрый снег и местами гололедицу на дорогах, а в конце дня — небольшой дождь. Ветер ночью будет юго-восточный, 7−12 м/с, днем южный и чуть тише — 4−9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до нуля, а днем поднимется до +4…+6 градусов.

В большинстве районов Ленобласти ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет юго-восточный, 7 — 12 м/с ночью и южный 4 — 9 м/с днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до нуля, но местами подморозит до -8 градусов. Днем потеплеет до +2…+7 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица.

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