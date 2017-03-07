Восьмое марта Петербург и Ленобласть встретит мокрым снегом и дождем

Петербургу ночью и утром обещают снег, мокрый снег и местами гололедицу на дорогах, а в конце дня — небольшой дождь. Ветер ночью будет юго-восточный, 7−12 м/с, днем южный и чуть тише — 4−9 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до нуля, а днем поднимется до +4…+6 градусов.