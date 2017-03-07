Восьмое марта Петербург и Ленобласть встретит мокрым снегом и дождем
В среду, 8 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура будет колебаться от минуса ночью до плюса днем, предупреждает МЧС.
В среду, 8 марта, в Петербурге и Ленобласти обещают мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура будет колебаться от минуса ночью до плюса днем, предупреждает МЧС.
Петербургу ночью и утром обещают снег, мокрый снег и местами гололедицу на дорогах, а в конце дня — небольшой дождь. Ветер ночью будет
В большинстве районов Ленобласти ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет