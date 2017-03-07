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18:40 (мск), источник: Ipress.ua

Национальный костюм крымских татарок, — проект журнала Vogue

Издание Vogue опубликовало фотографии крымскотатарских моделей в аутентичной одежде.

В фотосессии для модного журнала приняла участие дизайнер Эди Каримова, которая родилась в Евпатории, а теперь живет в Киеве. Она надела красное жаккардовое платье, похожее на то, которое больше века назад носила ее прабабушка, сообщает «Украинская правда. Жизнь».

Сестра Эдди, Алиме, на фотографиях имеет заплетенные волосы с подвесками, символ незамужней женщины в крымскотатарской культуре.

Эльнара Абдуллаева, инструктор по танцам, одета в вельветовое платье с золотистыми вышивками, а Эвелина Мамбетова одета в феску с золотыми монетами и кокуслюк, украшенный воротник.

В подборе одежды для съемки изданию помогала украинский стилист Надежда Шаповал, которой удалось спасти несколько крымскотатарских нарядов из Крыма. Советник министра культуры Эсма Аджиева принесла серебряный пояс 100-летней давности.

Часть традиционных крымскотатарских нарядов была разрушена или потеряна в период депортации жителей полуострова. Предки женщин, которые приняли участие в фотосессии, были среди 200 тысяч крымских татар, выселенных со своей территории в мае 1944 года по приказу Сталина.

В конце 80-х и начале 90-х годов им разрешили вернуться на территорию Крымского полуострова.

«Моя бабушка всегда хотела вернуться туда, где родилась — в Евпаторию. Поэтому когда крымским татарам разрешили приехать, она собрала всю свою семью и вернулась, — рассказала Эвелина Мамбетова о своей 89-летней бабушке. — Им было очень трудно бросить все в Узбекистане, но их радовала идея возвращения домой, на землю их предков».

Участники съемки рассказали, что каждый крымский татарин пытается поддержать другого в трудные времена.

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