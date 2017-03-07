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18:50 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские Шымкента подготовили сюрприз для женщин на 8 Марта

Полицейские Шымкента креативно поздравили женщин с наступающим праздником. Видеопоздравление было выложено в YouTube.

Источник: Tengrinews

Как отметил начальник Местной полицейской службы Шымкента подполковник Данияр Мейрхан на своей странице в Facebook, его сотрудники подготовили сюрприз для женщин к 8 Марта.

«Подарок готовили более ста полицейских на площади Наурыз. Что из этого получилось, вы можете увидеть лично. Мы желаем вам любить и быть любимыми. Пусть в ваших семьях звучит детский смех, а мужчины будут опорой. Помните, полиция Шымкента всегда на страже вашей безопасности. С праздником!» — написал он в соцсети.

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