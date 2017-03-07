Молодой казахстанский режиссер победил на кинофестивале в Барселоне

Кинофестиваль BarcelonaPlanetFilmFestival проходит ежемесячно. На нем представлено инновационное независимое кино. Казахстанец представил свою работу — короткометражку Theboon, в которой выступил и режиссером, и автором сценария. В ленте рассказывается, как бездомный нашел младенца в мусорном баке. Съемки короткометражки проходили в Лос-Анжелесе.

Олжас Нурбаев окончил КБТУ по специальности «экономист» в 2013 году. Магистрант New York Film Academy (Los Angeles) по специальности «Режиссура кино и медиа» (2016−2017 гг.). С 2015 года является ведущим телепрограммы «Сапа бақылауда» на Первом канале Евразия.