Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Дочка МакSим стала копией мамы
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
22:13 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Варварская «драка красок». Истории пяти известных картин Бориса Кустодиева

7 марта 1878 года в семье преподавателя духовной семинарии Кустодиева родился сын Борис. В будущем он прославился как один из выдающихся художников начала XX века.

«Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, “глазастые” ситцы, варварская “драка красок”, русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями… Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость», — так писал о Борисе Михайловиче художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства» Александр Бенуа.

В день рождения одного из выдающихся русских художников SPB.AIF.RU вспоминает историю пяти его знаменитых картин.

«Красавица», 1915 год

Бориса Кустодиева еще при жизни называли «Русским Рубенсом» за любовь к изображению пышнотелых светловолосых дам. Ему приписывают авторство фразы, что «худые женщины на творчество не вдохновляют».

Одной из любимых картин самого художника была «Красавица», написанная им в 1915 году.

Одной из любимых картин самого художника была «Красавица», написанная им в 1915 году. Позировать ему согласилась 20-летняя Фаина Шевченко, артистка МХАТа, театра, где Борис Михайлович руководил художниками, изготовлявшими декорации к спектаклям. Неизвестно, какой был диалог мастера и модели, но после одного из спектаклей Фаина Васильевна согласилась стать натурщицей.

Фаина Шевченко | Источник: РИА "Новости"

Позже Кустодиев создал еще два варианта этой картины. Одну он подарил Горькому, а другую — Шаляпину. По одной из версий, певец имел короткий роман с Фаиной. По слухам, чувства между ними вспыхнули во время гастрольной поездки МХАТа в Париж.

Читайте также
25 шедевров русской живописи, которые должен знать каждый

Годы спустя внучка народной артистки СССР, ставшей Лауреатом двух Сталинских премий, рассказывала, что до конца дней бабушка бережно хранила портрет известного певца.

Шаляпин же, в свою очередь, заказал у Кустодиева портрет актрисы. Уезжая из России, артист забрал «Красавицу» с собой. Долгие годы она хранилась в особняке Марфы Федоровны Шаляпиной в Ливерпуле. В 2003 году картина была выставлена на лондонских торгах «Сотбис». Шедевр Кустодиева ушел с молотка за 845 600 фунтов, что составляло около 1 388 475 долларов.

«Масленица», 1916 год

Картина, изображавшая вихрь бесшабашных народных гуляний, была написан в голодные для страны годы.

Картина хранится в Петербурге в Русском музее.

В 1911 году врачи обнаружили у Кустодиева туберкулёз позвоночника, который в 1916 году приковал художника к инвалидному креслу. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал активно работать. Превозмогая боли, художник брал в руки кисти и создавал полотна, полные искристой радости, безоблачного веселья и роскоши.

Созданная в 1916 года картина сейчас представлена в Русском музее. Еще две картины, посвященные масленичным гуляниям, были написаны в 1919 и 1920 годах.

«Купчиха за чаем», 1918 год

Одна из самых известных картин Бориса Михайловича в настоящее время находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

Позировать для Кустодиева согласилась соседка Галина Адеркас, студентка медицинского факультета. Она была знакома с супругой художника, которая и привела ее в свою квартиру. Девушка, в жилах которой, по одной из легенд, текла кровь ливонских рыцарей, как нельзя лучше подошла для образа купчихи уходящей эпохи.

Борис Кустодиев «Купчиха за чаем». 1918 год.

Работа продвигалась очень быстро, и уже через несколько дней картина была готова. Кстати, по воспоминаниям историков, в жизни Галина обладала более скромной комплекцией. Ее судьба сложилась неожиданным образом. Красавица с ясными глазами в 20-х годах окончила университет и несколько лет проработала хирургом. Однако, осознав, что это не ее призвание, она решила окунуться в мир искусства. Адеркас пробовала себя в озвучивании фильмов, пела в русском хоре и даже выступала в цирке.

Читайте также
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира

Картина «Купчиха за чаем» впервые была представлена на суд зрителей на первой свободной выставке произведений искусства во Дворце искусств, которая проходила в апреле 1919 года. Работа имела большой успех.

Через несколько лет художник создал похожую картину. На холсте, написанном в 1923 году, также изображена красавица с пышными формами, пьющая чай из блюдца. «Купчиху, пьющая чай» можно увидеть в Нижегородском государственном музее.

Портрет Ф. И. Шаляпина. 1922

«Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей. Но если я когда-либо видел в человеке действительно великий дух, так это в Кустодиеве. Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать, как героической и доблестной», — так написал о художнике в своей автобиографической книге «Маска и душа» знаменитый певец Федор Шаляпин.

Знаменитый портрет Шаляпина, который первоначально назывался «Новый город», создавался в небольшой петроградской квартире мастера.

По легенде, зимой 1921 году Шаляпин пришел к мастеру договариваться о работе. Голову артиста украшала шапка, на плечах красовалась богатая бобровая шуба. Поинтересовавшись, откуда у певца «такая роскошь», Кустодиев услышал такой ответ: «Я сейчас концерты пою за хлеб, за соль. А сейчас мне предложили взять шубу. Скорее всего, сняли с какого-то богача. И я — буржуй-мерзавец — взял… «.

«Ну, это надо запечатлеть на полотне. Потому что певец, артист и шубу свистнул. Надо запечатлеть!», — ответ на это художник.

Известно, что комнатка, где Шаляпин позировал Кустодиеву, была так мала, что картину приходилось писать по частям.

Смешной момент работы позже вспоминал сын художника. По его словам, чтобы запечатлеть на холсте любимую собаку Федора Ивановича, пришлось пойти на хитрость: «Чтобы мопс стоял, подняв голову, на шкаф сажали кошку, и Шаляпин делал все возможное, чтобы собака смотрела на нее».

Русская Венера, 1925 год

За год до смерти Борис Михайлович создал картину, которая, по мнению, искусствоведов, собрала все представления мастера о красоте русского национального типа.

Моделью для Венеры стала Елена Григорьевна Николаева.

Моделью для Венеры стала Елена Григорьевна Николаева, родившаяся 28 апреля 1903 года. Пышнотелая рыжеволосая девушка напомнила историкам традицию изображения Марии Магдалины живописцами эпохи Возрождения. Только на холсте Кустодиева красавица ни в чем не раскаивается, а наоборот с открытой улыбкой смотрит на зрителя.

Интересный факт: во время реставрации специалисты просветили картину рентгеновскими лучами и установили, что веник в руках девушки был нарисован значительно позже самой «Венеры».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Цыгане требуют с РФ компенсации в евро
Трамп назвал Обаму слабаком в отношениях с Россией
Премьеру Британии не позволят выйти из ЕС без соглашения
Нацбанк Украины пригрозил Сбербанку санкциями
«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги
Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году
Из-за выпуска «Минуты славы» уволен сотрудник Первого канала
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Я так больше не могу, Арсен». Открытое письмо Санчеса Венгеру Алексис Санчес намерен покинуть «Арсенал» — мы помогли чилийцу и за него «написали» письмо Арсену Венгеру
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь