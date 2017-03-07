Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
Необычные роды звездных мам: пять историй
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
21:37 (мск), источник: Publika.md

Бродячие собаки держат в страхе жителей Кагула

В Кагуле — нашествие бродячих псов. Горожане говорят, что боятся ходить по улицам, и сетуют на бездействие местных властей. В мэрии же уверяют, что пытаются решить проблему всеми силами.

Источник: Publika.md

На десятилетнюю Анну-Марию собаки напали, когда она шла домой из магазина. Мама говорит, что девочка до сих пор не отошла от шока.

«Ребёнок травмирован. Она не хочет выходить на улицу поиграть, боится сама ходить в школу. Пугается, даже когда собак нет поблизости. У ребенка появилась фобия», — сказала жительница Кагула Алёна Яланжи.

По словам директора местного лицея, своры бродячих псов часто собираются в школьном дворе. Поэтому родители провожают детей до самого входа.

«Раньше собак не было так много. Дети приходят с родителями. Это и ученики начальных классов, и дети постарше. Многих привозят на машинах», — сообщил директор лицея Константин Кичук.

Люди требуют, чтобы местные власти срочно приняли меры.

«Меня недавно укусила собака, когда я шла по улице. Нужно решить проблему, они очень опасны».

Местный мэр уверяет, что в городе ежедневно отлавливают до десяти псов. Но в приюте сейчас содержатся 25 животных.

«Каждый день отлавливают от двух до десяти собак. Больных через неделю-полторы усыпляют. А здоровых оставляют в приюте. Я просил у совета, чтобы купили оружие с транквилизатором», — отметил мэр Кагула Николй Дандиш.

Специалисты говорят, что укус собаки, больной бешенством, смертельно опасен. После нападения нужно срочно обратиться к врачу.

«Вирус содержится в слюне. Это опасно, даже если укус был неглубоким», — сказал глава отделения ЦОЗ Кагула Николай Гайсан.

Проблема попала в поле зрения центральных властей. «Я лично займусь этим вопросом. Вместе с коллегами из Кагула мы решим, какие меры предпринять, как решить эту проблему», — пообещала депутат ДПМ Елена Бакалу.

По данным местного центра общественного здоровья, с начала года нападениям бродячих псов в городе подверглись 12 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп назвал Обаму слабаком в отношениях с Россией
Памфилова поддержала перенос президентских выборов в 2018 году
Нацбанк Украины пригрозил Сбербанку санкциями
«Почта России» запустит торговлю продуктами через свои каталоги
СМИ: организатор ареста Улюкаева уволен из «Роснефти» и ФСБ
Президент США объявил о возобновлении экскурсий по Белому дому
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Спорт
«Короли» остудят южный пыл «Наполи»: анонс матчей Лиги чемпионов Итальянский "Наполи" надеется на родные стены, мощь своей атаки, Пепе Рейну в воротах и удачу в ответной встрече с мадридским "Реалом"
Авто
Огромный кроссовер Audi Q8: премьера состоялась Audi часто показывает несколько концептов с похожими названиями. И это всегда означает только одно — серийная версия не за горами
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу Актриса и режиссер, вошедшая в состав жюри в девятом сезоне популярной телепрограммы, снова подверглась критике телезрителей из-за неосторожных слов
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до рекордных минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь