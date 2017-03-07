Бродячие собаки держат в страхе жителей Кагула
В Кагуле — нашествие бродячих псов. Горожане говорят, что боятся ходить по улицам, и сетуют на бездействие местных властей. В мэрии же уверяют, что пытаются решить проблему всеми силами.
В Кагуле — нашествие бродячих псов. Горожане говорят, что боятся ходить по улицам, и сетуют на бездействие местных властей. В мэрии же уверяют, что пытаются решить проблему всеми силами.
На десятилетнюю
«Ребёнок травмирован. Она не хочет выходить на улицу поиграть, боится сама ходить в школу. Пугается, даже когда собак нет поблизости. У ребенка появилась фобия», — сказала жительница Кагула Алёна Яланжи.
По словам директора местного лицея, своры бродячих псов часто собираются в школьном дворе. Поэтому родители провожают детей до самого входа.
«Раньше собак не было так много. Дети приходят с родителями. Это и ученики начальных классов, и дети постарше. Многих привозят на машинах», — сообщил директор лицея Константин Кичук.
Люди требуют, чтобы местные власти срочно приняли меры.
«Меня недавно укусила собака, когда я шла по улице. Нужно решить проблему, они очень опасны».
Местный мэр уверяет, что в городе ежедневно отлавливают до десяти псов. Но в приюте сейчас содержатся 25 животных.
«Каждый день отлавливают от двух до десяти собак. Больных через
Специалисты говорят, что укус собаки, больной бешенством, смертельно опасен. После нападения нужно срочно обратиться к врачу.
«Вирус содержится в слюне. Это опасно, даже если укус был неглубоким», — сказал глава отделения ЦОЗ Кагула Николай Гайсан.
Проблема попала в поле зрения центральных властей. «Я лично займусь этим вопросом. Вместе с коллегами из Кагула мы решим, какие меры предпринять, как решить эту проблему», — пообещала депутат ДПМ Елена Бакалу.
По данным местного центра общественного здоровья, с начала года нападениям бродячих псов в городе подверглись 12 человек.