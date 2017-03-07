Бродячие собаки держат в страхе жителей Кагула

На десятилетнюю Анну-Марию собаки напали, когда она шла домой из магазина. Мама говорит, что девочка до сих пор не отошла от шока.

«Ребёнок травмирован. Она не хочет выходить на улицу поиграть, боится сама ходить в школу. Пугается, даже когда собак нет поблизости. У ребенка появилась фобия», — сказала жительница Кагула Алёна Яланжи.

По словам директора местного лицея, своры бродячих псов часто собираются в школьном дворе. Поэтому родители провожают детей до самого входа.

«Раньше собак не было так много. Дети приходят с родителями. Это и ученики начальных классов, и дети постарше. Многих привозят на машинах», — сообщил директор лицея Константин Кичук.

Люди требуют, чтобы местные власти срочно приняли меры.

«Меня недавно укусила собака, когда я шла по улице. Нужно решить проблему, они очень опасны».

Местный мэр уверяет, что в городе ежедневно отлавливают до десяти псов. Но в приюте сейчас содержатся 25 животных.

«Каждый день отлавливают от двух до десяти собак. Больных через неделю-полторы усыпляют. А здоровых оставляют в приюте. Я просил у совета, чтобы купили оружие с транквилизатором», — отметил мэр Кагула Николй Дандиш.

Специалисты говорят, что укус собаки, больной бешенством, смертельно опасен. После нападения нужно срочно обратиться к врачу.

«Вирус содержится в слюне. Это опасно, даже если укус был неглубоким», — сказал глава отделения ЦОЗ Кагула Николай Гайсан.

Проблема попала в поле зрения центральных властей. «Я лично займусь этим вопросом. Вместе с коллегами из Кагула мы решим, какие меры предпринять, как решить эту проблему», — пообещала депутат ДПМ Елена Бакалу.

По данным местного центра общественного здоровья, с начала года нападениям бродячих псов в городе подверглись 12 человек.