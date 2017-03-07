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21:32 (мск), источник: Noi.md

Новый регламент образования ставит родителей в безвыходную ситуацию

26 декабря 2016 года группа родителей подала ходатайство в Министерство просвещения, выражая свое несогласие с новым регламентом, который предусматривает обязательные 42 дня отпуска для работников детских садов.

Источник: Noi.md

Они утверждают, что новый регламент был утвержден тайно, без консультаций с гражданским обществом и родителями.

«Мы возмущены тем, что эти положения, столь важные для 150 000 детей, посещающих дошкольные учреждения, были приняты без консультаций, без публикации хоть какой-то информации в прессе или на веб-сайте министерства», отмечают подписавшие петицию. Руководитель Управления дошкольного, начального и среднего общего образования Министерства просвещения Валентин Круду обещал ответить, и после двух месяцев ожидания родители, наконец, получили ответ. Министерство просвещения, приняв этот регламент, стремится к тому, чтобы родители больше свободного времени проводили со своими детьми.

В ответе отмечается, что отпуск продолжительностью 42 дня необходим из-за низкой посещаемости детских садов детьми, около 50% в среднем по стране. Мотивируется решение и отсутствием средств для выплаты заработной платы воспитателям и обслуживающему персоналу, токсичным запахом краски во время ремонта, отсутствием кондиционирования воздуха и надлежащей системы вентиляции. Другой аргумент министерства: у персонала дошкольных учреждений есть дети, с которыми они хотят вместе отдыхать. Проект Регламента был изучен и одобрен Министерством здравоохранения, Министерством финансов и Национальным антикоррупционным центром. Он не опубликован на официальном сайте, что противоречит ст. 11 и 12 Закона о прозрачности процесса принятия решений.

Ни один работодатель не предоставляет 42 дня оплачиваемого отпуска.

На беседе с родителями 26 декабря 2016 года Валентин Круду обещал, что Министерство просвещения изучит этот вопрос и выработает решения, которые удовлетворят всех, но этот ответ спровоцировал еще большее недовольство родителей. Они сказали, что 42-дневный отпуск будет влиять на их семьи, потому что ни один работодатель не даст им отпуск такой продолжительности.

«Детские сады в Кишиневе посещают более 38 000 детей, их родители в основном работают и им дают не более 2−3 недель отпуска в летнее время. Никто не думает о тех родителей, которые работают неофициально, как, например, продавцы на рынках, в маленьких продуктовых магазинах, в строительстве или в поле. Кто им даст 42 дня оплачиваемого отпуска, чтобы они находились с детьми, пока детские сады будут закрыты?», — подчеркнула организатор группы родительской солидарности Ала Ревенко. Родители утверждают, что такими регламентами Министерство просвещения не ищет решений, а ограничивает возможности для молодых мам найти работу, поэтому им придется остаться с детьми дольше, чем те три года, которые предусмотрены законодательством.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Александр Фляш пока не прокомментировал этот регламент. Во многих детских садах столицы еще не слышали об этом изменении, но сообщили, что будут работать и в летний период. «Мы еще в ноябре 2016 года объявили нашим родителям, что детский сад будет закрыт в течение двух недель в августе этого года, в остальное время мы будем работать в обычном режиме», — утверждает директор детского сада № 153 на Ботанике Сильвия Андроник.

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